Se billedserie Dette års store interesse for fastelavnsboller får KonditorBager i Taastrup til at dele ud af gode råd om, hvordan kunderne selv kan lykkes med at bage den populære fastelavnsbolle af wienerdej med flødeskum. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Skal have 27 lag: Få bagerens råd til de lækreste fastelavnsboller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal have 27 lag: Få bagerens råd til de lækreste fastelavnsboller

Taastrup - 11. februar 2021 kl. 13:36 Kontakt redaktionen

Der har været mange historier fremme om den store interesse for fastelavnsboller over hele landet.

Det gælder også hos den lokale bagerforretning Konditorbager i Taastrup, der har oplevet at sælge rekordmange fastelavnsboller.

Det får nu bageren i Taastup til at dele ud af gode råd om, hvordan kunderne selv kan lykkes med at bage den populære fastelavnsbolle af wienerdej med flødeskum.

Selvom danskerne i år kommer til at spejde langt efter fastelavnsfester og tøndeslagning, vidner de seneste ugers travlhed hos KonditorBager i Taastup om, at corona ikke har sat en stopper for lysten til fastelavnsboller.

Det er dog ikke kun KonditorBagers fastelavnsboller, der har fanget kundernes interesse. Mange spørger også nysgerrigt ind til gode råd om, hvordan de selv kan bage lækre fastelavnsboller. Og ambitionerne er høje.

- Mange hobbybagere har efterhånden ret godt styr på at bage den gammeldags fastelavnsbolle med creme, og de vil gerne udfordres. Derfor oplever vi i højere grad, at vores kunder spørger os til råds om en af de mere komplicerede fastelavnsboller - den af wienerdej med flødeskum, siger Jan Jørgensen, konditoransvarlig hos KonditorBager i Taastup.

Det tager tid Bageren har her samlet de bedste råd til lave fastelavnsbollerne med den udfordrende wienerdej, der, ligesom dejen til en croissant, skal foldes flere gange for at skabe de sprøde lag.

- Lad nu være med at gå i gang to timer før, du vil servere fastelavnsbollerne. Du skal nemlig være grundig og forsigtig, når du ruller dejen ud, og det kan tage tid. Inde i dejen er der nemlig smør, der skal fordeles i hele wienerbrødet, så wienerbrødet bliver sprødt og ikke tørt. Mellem de tre udrulninger skal dejen på køl i 15-30 minutter, hvilket også kan være en tidsrøver, hvis du ikke har tid nok. Husk, at bollerne skal nå at køle af, inden du sprøjter flødeskum i dem, lyder det første råd.

Jan Jørgensen fortæller, at KonditorHjørnet i Taastrup får mange spørgsmål om, hvordan man bager sine egne fastelavnsboller. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gode råvarer - Giver du dig i kast med udfordringen, kan du lige så godt gøre det 100 procent. Pisk selv flødeskummet med en god piskefløde med 38% fedt. Lav cremen fra bunden med sødmælk og rigtig vanilje i stedet for at bruge vaniljesukker eller en pulverblanding. Det er let, lidt dyrere og smager meget bedre, lyder det videre.

Den rette temperatur - Det er en meget stor fordel, at wienerdejen og smørret, du lægger oven på wienerdejen inden udrulning og foldning, har samme temperatur. Derfor kan du med fordel stille alle ingredienserne i køleskabet, inden du går i gang. Hvis smørret er for blødt, gør den dejen snasket og meget svær at arbejde med, mens for koldt smør vil dele sig i flere stykker inde i dejen, når man ruller. Det vil blandt andet betyde, at bollen ikke får de 27 små lag og det udseende, man går efter. Selvom det skulle ske, kommer smagen ikke til at fejle noget, så hold ud - øvelse gør mester, oplyser bageren

Foldning og udrulning - Det er vigtigt, at man gør sig umage med at pakke smørret ind i dejen og får det rullet ud i alle hjørner, når man har pakket det ind i dejen. Det er også vigtigt at være præcis, når man folder dejen undervejs. Hvis du ikke sikrer, at smørret er fordelt i hele dejen, hæver bollerne ikke, når de kommer i ovnen, og så får man ikke de ønskede 27 lag, lyder rådet.

Leg med flødeskummen - Hvis du er til smagen af Snickers, After Eight, Daim eller lignende kan du smelte det i en gryde med fløde. Når chokoladen er opløst i fløden, stilles den på køl inden den piskes og sprøjtes i bollerne, lyder det.