Der bør laves en samlet trafiksikkerhedsplan for Høje-Taastrup Kommune, foreslår Socialdemokraterne og Enhedslisten, som fik opbakning til at undersøge området nærmere på seneste byrådsmøde. Foto: Kenn Thomsen

Skal der mere fokus på trafiksikkerhed? S og EL vil have ny plan

Der skal udarbejdes en samlet trafiksikkerhedsplan for, hvordan man kan styrke trafiksikkerheden og skabe større sikkerhed for borgere og børn i Høje-Taastrup Kommune, så de kan færdes trygt i trafikken. Sådan lød i hvert fald et forslag, som Socialdemokratiet og Enhedslisten fremlagde på byrådsmødet i august.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her