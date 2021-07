Efter et grundlovsforhør lørdag den 10. juli blev en 25-årig mand varetægtsfængslet, mistænkt for vold og grov vold mod sin exkæreste i Taastrup.

Skænderi mellem kærester endte helt galt

Et ungt kærestepar var, i hver sin bil, på vej til et fælles ærinde i Taastrup som forberedelse til en fælles rejse, da de kom op at skændes.

Den første del af skænderiet fandt sted fredag eftermiddag, den 9. juli på åben gade i Taastrup. Derefter kørte de, hver for sig, af sted, men fik på et senere tidspunkt igen kontakt, og skænderiet fortsatte.

Den 25-årige er mistænkt for, i forbindelse med skænderierne, at have slået exkæresten med knytnæver i ansigtet, på halsen og på kroppen, og for at have taget halsgreb på hende.