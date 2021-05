Skænderi med kæresten: Nu er han fængslet

Torsdag formiddag er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, mistænkt for trusler og for besiddelse af skydevåben. Han nægter sig skyldig og tog forbehold for at kære varetægtsfængslingen til Østre Landsret.

I forbindelse med et skænderi mellem manden og hans kæreste, skulle han angiveligt have truet hende med et gevær. Det nægter han dog. Da Vestegnens Politi kom frem, blev der fundet et gevær og to afskudte patroner. Den 48-årige mand erkendte, at det var hans gevær, men han nægtede de øvrige punkter i sigtelserne mod ham.