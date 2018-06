Sjov Søndag - en festdag for hele familien

Oplev et af kommunens smukkeste boligområder søndag den 19. August fra klokken 13-17, hvor der er masser af god karma, sjov og hygge for hele familien.

På de engang så gyldne kornmarker øst for Hedehusene centrum ligger der i dag et af de smukkeste boligområder i Høje Tåstrup kommune nemlig Charlottekvarteret. Ikke alle deler i dag dette billede, men det kan alene skyldes, at de ikke har bevæget deres smukke legeme og tilhørende sjæl langs stien igennem kvarteret, hvor man på den ene side passerer højen, Hedehusenes fornemste udsigtspunkt, og det grønne strøg, der forener Charlotteskolen med boligområdet, og på den anden side de nyligt renoverede boliger med deres små haver og varme gule og røde sten.

Der er også noget andet, der forlener Charlottekvarteret med en særlig smuk aura; det der i det daglige kaldes den frivillige og sociale ånd, der som en varm sommerbrise gennemstrømmer kvarteret. En særlig varm, kærlig og social brise løber også igennem kvarteret søndag D.19. August, hvor kvarteret afholder den årligt tilbagevende festdag for hele familien kaldet Sjov Søndag. Alle er velkomne og dagen byder på alt fra sightseeing med Hestevogn, til mega forhindringshoppeborg, kræmmerboder, klatreaktiviteter på vestegnens højeste klatretårn, fodboldturnering, aktiviteter for børn og unge, samt boder med alt godt til ganen, levende musik til at skylle efter med og ikke mindst muligheden for at møde nye mennesker.