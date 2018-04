Se billedserie Simone og Kevin kalder det ?et drømmejob? at arbejde med Seeker. De har altid elsket hunde og nyder at arbejde med en hund på en måde, der virkelig giver mening. Foto: Pernille Rohde

Sjællands bedste næse: Seeker finder skimmelsvamp

Taastrup - 07. april 2018 kl. 13:44 Af Pernille Rohde

- Hun er firmaets gladeste medarbejder. Hun kommer aldrig sur på arbejde, siger Flemming Servais og klapper den nu toårige labrador Seeker, som sidste år blev færdiguddannet som landets første danskopdrættede skimmelsvampehund.

Det var Flemming Servais, der tog initiativ til at få uddannet en skimmelsvampehund.

- Jeg hørte om en svensk hund, der kunne finde skimmelsvamp og tænkte, at sådan en hund, ville jeg også gerne have, siger Flemming Servais.

I 11 år har han drevet firmaet ASAP i Taastrup, som tager sig af at opspore og fjerne skimmelsvamp.

- Vi har nu brugt Seeker aktivt i mere end et år, og vi har fået rigtigt fine resultater med hunden. Hunden er specielt anvendelig, når vi skal finde skimmelsvamp, der er skjult i bygningskonstruktionerne. Nogen af de bedste sager, vi har haft, er, hvor vi har gennemsøgt hele skoler og større kontorbygninger og herved konstateret årelange mistanker om skjult skimmelsvamp. Vi træner stadig rigtig meget med hunden for at sikre, at hun kan finde skimmelsvampen i bygningerne. Vi har tre til fire ugentlige træningspas med hunden i bygninger, hvor vi udlægger skimmelsvampeprøver. Hertil kommer basaltræning af Seeker, hvor vi øver markering, stigeløft og andre grundlæggende færdigheder, forklarer Flemming og tilføjer:

- Der er generelt blevet taget rigtig godt imod konceptet og der er stadig stor nysgerrighed og bevågenhed om projektet.

Manglede testredskab

- Jeg syntes, vi manglede et testredskab, hvor man med meget stor sandsynlighed kan fastslå, at der er skimmelsvamp. Hidtil har man hovedsagelig benyttet sig af luftprøver, hvis der er tale om skjult skimmelsvamp og det giver kun et øjebliksbillede, siger Flemming.

Seeker som begyndte at arbejde som skimmelsvampehund i slutningen af marts 2017, har haft 100 procent succesrate med at finde skimmelsvamp i de bygninger, hun er blevet lukket ind i.

- Hun finder simpelthen al skimmelsvamp. Også der, hvor vi tidligere har måttet give op. Vi havde fornylig en lejlighed i Taastrup, hvor vi havde brugt flere forsøg på at finde den skimmelsvamp, der gav symptomer. Men vi kunne ikke finde den. Da vi sendte Seeker ind, fandt hun den næsten med det samme bag noget tapet, fortæller Flemming.

- At bruge en skimmelsvampehund går tilmed hurtigt og forvolder ingen skade på bygninger, som de gængse undersøgelsesmetoder, hvor der skal bores huller i vægge eller lofter eller rives ting ned, så man kan tjekke bagved, forklarer han.

Politiet valgte hvalpen

Da Flemming havde fået idéen om at uddanne en skimmelsvampehund, var det en kontakt med en hundefører fra politiet gav Flemming blod på tanden.

Hundeføreren mente nemlig, at man kunne bruge samme metoder til at uddanne en skimmelsvampehund, som man bruger til narkohunde. Det lykkedes at få en aftale med hundeføreren, som også gerne ville være med til at finde en egnet hundehvalp.

En kennel i Varde havde hvalpe af den helt rigtige type labrador og hundeføreren tog med Flemming og hans familie til Varde, da hvalpene var gamle nok til udvælgelse.

- Politiet har en hemmelig test, de udfører, når de skal vælge de rigtige hvalpe ud og den blev også brugt, da Seeker blev valgt. Hun var en frisk hvalp, der havde en tydelig drift efter at finde et bytte. Vi fik hende hjem, da hun var otte uger gammel og så gik en intensiv miljøtræning i gang, fortæller Flemming Servais.

Ville arbejde med dyr

Seeker er Flemmings hund, men hun bor hos Flemmings datter og svigersøn, Simone Servais og Kevin Ingemann Adler, som er hundeførere.

De har begge arbejdet i ASAP i nogle år og er derfor allerede specialister i skimmelsvamp. Og da de begge er meget glade for hunde, betragter de det som et drømmejob at arbejde med Seeker.

- Jeg havde gået og overvejet, om jeg skulle læse til veterinær-sygeplejerske eller dyrlæge, fordi jeg meget gerne ville arbejde med dyr. Da min far foreslog, at jeg blev hundefører for en skimmelsvampehund, syntes jeg det lød som en super god idé, siger Simone. Hun er vokset op med hunde og det samme er kæresten Kevin og de havde begge lyst til at komme i gang.

Da de havde fået den lille sorte hvalp hjem, var det dog betydeligt mere krævende, end hvis det var en almindelig familiehund, de skulle opfostre.

- Den første uge brugte vi på at lade hende falde til hjemme hos os, men så gik vi i gang med miljøtræning. Vi trænede hende i at kunne klare hvad som helst, både høje lyde, uforudsete ting, at komme op i højden og meget mere. Vi var på larmende stationer, på besøg i børnehaver, på Taastrup Park Hotel og det mærkeligste sted vi har været, var nok, da vi gik rundt med Seeker på taget af Hovedbanegården i København, smiler Simone. Indimellem havde hun lidt svært ved at se meningen med al den miljøtræning, men i dag, giver det virkelig mening.

- Jeg er lykkelig for, at vi gennemførte al den miljøtræning, for når vi er ude på opgave med Seeker, kan hun klare alle situationer og hun lader sig ikke slå ud af, at skulle op i højden, støj eller mange mennesker, siger Simone.

Selvtillid er vigtigst

- Vi fik at vide af hundeføreren, at det vigtigste er, at Seeker har så meget selvtillid som muligt og derfor er det også meget vigtigt, hvordan vi opdrager hende. Vi fik at vide, at vi aldrig må sige nej til hende. Hvis hun gør noget, hun ikke må, skal vi ignorere hende. Og når hun gør noget godt, skal vi rose hende. Det kaldes positiv træning, fortæller Simone.

Kevin supplerer:

- Vi er også meget opmærksomme på Seekers signaler. For eksempel klør hun sig, hvis hun føler sig lidt stresset og hun kan finde på at gabe eller slikke sig om munden, hvis hun føler ubehag. Simone og jeg kan godt lide, når vi tager ud på opgave med Seeker sammen, fordi vi så både kan holde øje med de signaler Seeker udsender og med, hvad hun finder i bygningen.

Efter miljøtræningen kom træningen i at finde skimmelsvamp. Den tog en erfaren hundefører fra politiet sig af i sin fritid.

- Vi var meget glade og lettede, da vi fandt ud af, at Seeker virkelig havde evner for at finde skimmelsvamp. Jeg havde da tænkt over, hvor ærgerligt det ville være, hvis det nu viste sig, at hun slet ikke havde de evner, men det har hun heldigvis, siger Simone.

Også Flemming Servais er glad for at Seeker har udviklet sig så positivt.

- Det er bekosteligt at opdrætte en skimmelsvampehund og der har ikke været en opskrift på det i Danmark før nu. Det har kostet tidsmæssige og økonomiske ressourcer og derfor er det dejligt, at vi er i mål, siger Flemming Servais. Han overvejer at uddanne endnu en skimmelsvampehund, fordi behovet for at finde skimmelsvamp er så stort og succesraten så høj med en hund som Seeker.

Man kan finde Seeker på facebook. Hun har profilen 'Skimmelsvampehunden Seeker'. https://www.facebook.com/Skimmelsvampehundenseeker/