Simone holder gratis fastelavnsfest som fagprøve

Det sker i forbindelse med, at salgselev 22-årige Simone Christiansen laver sin fagprøve i forbindelse med uddannelsen som salgsassistent.

- Der vil bliver slået »katten af tønden« for alle byens børn og deres forældre, fortæller Simone Christiansen.

I forbindelse med fagprøven skal hun lave et event i form af tøndeslagningen, hvor hun også skal informere om nogle nye produkter.

- Vi har fået noget nyt legetøj og fastelavnstøj, og min opgave er at fokusere på at gøre opmærksom på, at det findes, siger hun.