Sidste tur med tog om aftenen

De første to ture er ordinære, hvor vi anbefaler at tage familien og lidt mundgodt med på turen til Rubjerg Station ved Lergraven og Skibakken, mens de sidste to ture vil blive særlige og helt specielle.

Afgangen fra Rubjerg 19.30 byder på solnedgang undervejs, og sidste del af turen mod Hedehusgård opleves, mens mørket sænker sig. Vi tænder flagermuslygterne for at skabe den rette romantiske stemning, og folkene bag veteranen opfordrer to at tage lidt vin eller kaffe med på turen.