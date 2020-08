Se billedserie Trafikken stopper for andemor og hendes ællinger i Sengeløse. Foto: Else Trier

Sidste skattejagt: Ænder i gaden og et minde om frihed

Taastrup - 05. august 2020 kl. 20:05 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den sidste del af sommerens historiske skattejagt i Høje-Taastrup Kommune går denne gang Sengeløse. Landsbyens centrum er et stort og karakteristisk gadekær, som engang indgik i byens byvåben frem til 1972, og flere hundrede år tilbage lå der gårde her. I 1600-tallet var der 16 mellemstore gårde i Sengeløse og 12 jordløse huse. Landsbyen var på det tidspunkt lidt større end Vridsløsemagle. Nord for Sengeløse ligger områdets gamle gods Catrineberg, og på grund af nærheden, hører godsets og landsbyens historie sammen.

Det står også klart i den sidste del af historiker Else Triers historieorientrede skattejagt, som tager udgangspunkt i Sengeløse.

Else Trier holder meget af gadekæret, men også af et monument, som man finder ved Sengeløse Kirke.

Frihedsstøtten foran Sengeløse Kirke. Foto: Else Trier

- Det mest interessante er, at der er en frihedsstøtte i landsbyen. Bønderne rejste nemlig en frihedsstøtte over herremanden på Catrineberg som tak for, at han lod jorden udskifte og gav dem mulighed for at købe deres gårde. At han også selv fik noget ud af det, og byggede en helt ny hovedbygning er en anden sag, fortæller Else Trier.

Da herremanden, der hed Lauritz Lassen, døde, satte de frihedsstøtten som en gravsten over hans grav. Derfor er monumentet både en frihedsstøtte og en gravsten.

På siden af den, står takke teksten fra 1797. På bagsiden havde bønderne sat deres initialer. De er væk i dag, men man kan se, at de har været der. Forsiden af stenen er en gravsten over Lauritz Lassen fødsel og stenens opsætning på kirkegårde.

I skattejagten indgår også de gamle skolebygninger.

- Det er også sjovt, at landsbyens tre skoler er bevaret i dag, lyder det fra Else Trier.

Ænder og byvåben Else Trier har fået kyndig hjælp af sine børnebørn Vilfred og Freja til at teste skattejagten - også i Sengeløse.

- Vilfred var meget interesseret i Sengeløses byvåben. Vi fandt det jo på skolens facade, og siden prøvede vi at se, om vi kunne se kirken og træerne spejle sig i gadekæret, husker Else Trier.

- Der er mange ænder i gadekæret. Stor lykke vakte det, at en and gik over gaden med sine ællinger. Bilerne standsede. Børnene stod fastnaglet og iagttog det, og jeg mindes en gammel plakat, hvor en politibetjent standser trafikken, fordi en and med ællinger skal over gaden, forklarer Else Trier.

Otteårige Vilfred synes, det var sjovt at høre om frihedsstøtten, og begge børn fandt det skægt at sammenligne kalkmalerierne i Sengeløse Kirke med dem i Reerslev Kirke, som de havde set forinden.

Sådan gør man Klik på linket under artiklen. Så dukker selve skattekortet for Sengeløse op med billeder og opgaver, som man kan tage med ud på turen. Følg instrukserne på kortet og find løsningerne på bagsiden.

Dette er den syvende og sidste del af skattejagten.

Her er kortet: Klik HER for at se det syvende og sidste skattekort - til Sengeløse