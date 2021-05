Jens Vollquartz, Børge Mogensen og Leif Loll Jørgensen er tre af tovholderne på projektet om at lave en hjemmeside om foreningerne i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Stina Felby Egerup

Sidste chance: Sådan kan du gøre reklame for din forening

Taastrup - 07. maj 2021 kl. 15:55 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Mange ting har på grund af coronasituationen ligget stille i efterhånden rigtig mange måneder, fordi man har skullet begrænse sine aktiviteter på næsten alle mulige måder.

Beklageligvis, lyder det fra en af tovholderne bag et større projekt, har en del lokale foreningsmennesker misforstået noget.

- For det gjaldt ikke alle aktiviteter, i hvert fald ikke aktiviteten med brug af fingerspidserne til tastaturet, hvor jeres foreningshistorie skulle eller kunne skrives, siger Børge Mogensen, der er med i en gruppe af frivillige, der ønsker at samle historien om det rige foreningsliv i Høje-Taastrup Kommune gennem tiden på en hjemmeside.

Formålet er at fortælle den gode historie om foreningerne gennem tiden.

Udover at være en reklame for foreninger er ideen også, at historierne om de enkelte foreninger bliver fortalt og bevaret.

Heldigvis er det ikke alle foreningsfolk, der har ventet med sende foreningernes historier. Men der er plads til flere.

- Dem siger vi selvfølgelig mange tak til for deres interessante foreningshistorier. Der bliver virkelig noget at glæde sig til for alle borgerne i kommunen, når vi får sat fortællingerne i system, og man kan læse de spændende ting og sager, der sker samt ikke mindst er sket, som eksempelvis sådan noget som, om hvem der deltog og var aktiv i foreningslivet, siger Børge Mogensen.

Hjælp til selvhjælp

Er der foreninger, der stadig ønsker at være med i omtalen, så er der fortsat muligheder, og også hjælp at hente.

- Hvis du ærgrer dig over, at du og din forening ikke vil blive omtalt, så fortvivl ikke. Der er foreningsfolk med coronapas, der er klar til at hjælp jer med på vejen til blive omtalt i hjemmesiderne med stikord til inspiration til jeres egen historie - altså hjælp til selvhjælp. I skal stadigvæk selv fortælle og skrive, men vi kan bidrage med gode råd og vejledning, så hvis I vil være med i første udgaven, så giv besked, lyder det fra Børge Mogensen.

Han opfordrer til, at man er hurtig, og gerne sender foreningshistorien af sted nu, men allersenest den 25.maj.

Foreningsmændene bag tiltaget har også fået borgmester Michael Ziegler til at bakke om projektet, og han er begejstret for idéen.

Har man lyst til at bidrage til hjemmesiden med sin forenings historie, kan man sende dem til lederen af Blåkildegård Lokal Historiske Arkiv, Lars Spatzek, på lars.spatzek@kroppedal.dk.

Borgmester bakker op

De frivillige har også fået borgmester Michael Ziegler (K) til at bakke op om projektet.

- I Høje-Taastrup Kommune er vi heldige at have et rigt foreningsliv. Jeg bakker derfor op om dette fine initiativ - netop drevet af engagerede frivillige - og vil gerne opfordre alle foreninger til at skrive jeres historie til denne hjemmeside. På den måde kan endnu flere mennesker få kendskab til foreningernes mange aktiviteter og tilbud, lød det tidligere fra borgmesteren.

