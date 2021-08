Det er grunden her, lige nord for byggeriet Teglbakken, at Home.Earth skal bygge boliger i Nærheden. Foto: Gorm Hansen

Sidste byggefelt er solgt: Boliger alle skal kunne betale

Taastrup - 30. august 2021 kl. 06:16

Flere end 1000 indbyggere er flyttet ind, og nu er det sidste byggefelt i Nærheden blevet solgt.

Home.Earth, et nystiftet ejendomsselskab med fokus på byudvikling med tredobbelt bundlinje, har indgået aftale om at overtage

det sidste byggefelt, hvor planen er at opføre 10.000 m2 bæredygtige og inklusive boliger, som kan betales af alle grupper borgere i samfundet. Derudover bliver der også opført 2000 m2 erhverv og beboerhus

- Nærheden det perfekte projekt at starte med, da det opfylder alle vores krav til et projekt, og vi kan arbejde med alle vores agendaer i Nærheden. Samtidig tror vi at Home.Earth kan tilføre Nærheden både byliv og diversitet, som vil berige bydelen på den lange bane. Vi ser frem til samarbejdet med Nærheden P/S omkring udviklingen, siger stifter af Home.Earth Rasmus Nørgaard og fortsætter.

Nærheden vil, når den er fuldt udbygget huse cirka 8000 beboere i både ejerboliger, lejeboliger og bofællesskaber, og der er et stort fokus på fællesskab med udekøkkener, beboerlokaler og byhaver.

Ole Møller, Direktør i Nærheden P/S, er glad for at det bliver Home.Earth der udvikler det sidste byggefelt.

- Nærheden er nået langt med at indfri visionerne om fællesskab og en bæredygtig bydel blandt andet i kraft af vores fællesfaciliteter, vores beskyttelse af naturen, klimatilpasning, grønne transportløsninger og krav til byggerierne, og vi er glade for nu at få et samarbejde med en virkelig ambitiøs aktør, der vil løfte fællesskab og bæredygtighed til nye højder i deres projekt, siger Ole Møller.

Betalbare boliger Home.Earth går ind i Nærheden med fokus på at bygge betalbare boliger for alle grupper i samfundet, hvilket blandt andet kommer til at manifestere sig gennem en dynamisk huslejemodel med lejerabatter til de befolkningsgrupper der tjener mindst, så diversiteten i den nye bydel kan blomstre.

Rasmus Nørgaard fortæller:

- Vi drømmer om at skabe et byrum, som summer af mennesker der kommer hinanden ved, handler, spiser og underholdes. Vi tror på, at et skarpt kurateret udbud af cafeer, specialbutikker, værksteder, servicetilbud og andre kulturelle og kommercielle aktiviteter, vil skabe et inkluderende og levende byrum for beboere og besøgende i Nærheden. Inden vi drømmer videre, starter vi med at kortlægge konkrete ønsker hos beboere og interessenter fra området, siger han.

Home.Earth har allerede igangsat arkitektarbejdet på Nærheden og forventer at starte med at bygge i sommeren 2022.