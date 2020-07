Sidste afsnit af sommerodyssé: En ferie rig på oplevelser

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nået til dag sidste del af ferien.

Legoland blev desværre en lidt skræmmende oplevelse med folk, der ikke holdt afstand og sprittede af.

Legoland gjorde, hvad de kunne med streger, sprit og personale, men nogle folk var ligeglade. Jeg synes, at der var for mange derinde, og mange mennesker var samlet på et bestemt sted og ikke spredt ud.

Jeg tror, folk ikke aner, at der er en grund til, at de må åbne steder som Legoland. Det er jo netop fordi, at der er nogle regler, der skal overholdes.

Men vi fik da hygget os, da vi fandt stederne, hvor der ikke var for mange.

Melina fik prøvet nogle forlystelser og fik en candyfloss. Noget, som jeg ikke måtte som barn, så selvfølgelig skulle hun da have en.

Man kan ikke være i Legoland uden at få lidt Lego. Melina har faktisk heller ikke fået meget på denne tur og har heller ikke plaget om ting. Så Malene og jeg blev enige om, at hun måtte få to store ting.

Reglen var dog, at det ikke måtte åbnes, før vi var hjemme igen.

Melina var så heldig, at vi købte for et vist beløb, så hun fik to små lego-poser. Dem måtte hun gerne lege med.