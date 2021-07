Se billedserie Apoteker Mads Korsholm driver fra på fredag blot to i stedet for tre apoteker i Høje-Taastrup Kommune, når apoteket på Taastrup Torv slås sammen med Østerparkens Apotek. Derudover driver Mads Korsholm apoteket i City 2. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sidste år åbnede han nyt apotek: Nu bliver det slået sammen med et andet

Taastrup - 06. juli 2021 kl. 16:07 Kontakt redaktionen

Inden for få dage er det slut med at købe hovedpinepiller, solcreme og hente receptpligtig medicin, når du stiger af S-toget og går ned på apoteket på Taastrup Torv.

Torsdag den 8. juli er sidste åbningsdag for apoteket, der bliver slået sammen med Østerparkens Apotek, der åbnede for et års tid siden.

Begge apoteker er drevet af apoteker Mads Korsholm, der også har apoteket i City 2 samt apoteker i Roskilde under navnet Roskilde Dom Apotek.

Østerparkens Apotek åbnede sidste sommer i den gamle Irma-bygning på Taastrup Hovedgade, og den gang sagde Mads Korsholm, at der var god grund til at have to apoteker inden for få hundrede meters afstand.

- Der er flere kunder, der har ytret ønske om endnu et apotek i Taastrup Hovedgade, og vi har mange kunder, som enten kommer i City 2 eller på torvet, som ellers har kortere til hovedgaden, så det er vores indtryk, at der er behov for det. Men det er da lidt usikkert, når det gamle apotek ligger over for, sagde Mads Korsholm sidste år.

Men det var altså kun i cirka et år, at Mads Korsholm nåede at drive to apoteker i Taastrup.

- Der er to ting, der gør, at vi er nødt til at slå apotekerne sammen og lukke apoteket på Taastrup Torv. Dels har vi oplevet, at corona-pandemien har ændret kundernes handlemønstre i de fysiske butikker radikalt. Og så er udviklingen på Taastrup Torv stagneret, og der har været en udskiftning af butikssammensætningen, og man kan vel tale om en lille butiksdød. Derfor giver det mening, at vi nu slår apotekerne sammen, siger Mads Korsholm. Artiklen fortsætter under billedet.

Sådan så det ud i november 2015, da apoteket på Taastrup Torv åbnede. Der var kø foran butikken. Fra på fredag kan man ikke længere kommer på apoteket der, da det slås sammen med Østerparkens Apotek i Taastrup Hovedgade. Foto: Kenn Thomsen

Rationel beslutning Der er sidste åbningsdag på apoteket på Taastrup Torv torsdag, og fredag markeres sammenlægningen i Østerparkens Apotek, hvor der også fejres et års fødselsdag.

Selvom Mads Korsholm sidste år ikke havde planer om at lukke apoteket på Taastrup Torv, så er det alligevel sket. Og det har da også været med i de strategisk tanker, at det kunne ske.

- Det har da været en mulighed. Det skal jeg ikke lægge skjul på, og nu har det vist sig, at det var den rigtige beslutning at åbne et apotek mere, så vi havde muligheden for at lukke på torvet. Det er da lidt vemodigt, men det er den rationelle beslutning at slå dem sammen, selvom jeg havde håbet, at torvet havde udviklet sig anderledes, siger Mads Korsholm, der er bekendt med fremtidsplanerne for Taastrup Torv.

Planerne er dog først er realiseret om nogle år, og det er også en af grundende til, at Mads Korsholm læger apotekerne sammen nu.

Store planer for torv Tidligere i 2021 nikkede politikerne i byrådet i Høje-Taastrup ja til en plan om at gøre noget ved Taastrup Torv, som ejerne NREP havde udarbejdet.

I planen indgår blandt andet, at man river den nu tomme restaurantbygning midt på torvet ned, og at man i stedet omdanner pladsen til et aktivt mødested med legeplads, bænke, små madboder og en mindre pavillon.

Derudover kan der også komme nye boliger i bebyggelsen.

- Vi har længe ønsket at gøre noget ved det. Det var dog ikke muligt, da der var lejekontrakter med de daværende caféer, men de er nu gået konkurs, og det giver os nogle nye muligheder, forklarede Michael Andersen, Asset Manager i NREP tidligere på året.

Hård konkurrence Apoteket på Taastrup Torv åbnede i efteråret 2015, men efter knap seks år, er der ikke længere et apotek på torvet, og borgerne i byen må nu »nøjes« med to apoteker i Taastrup Hovedgade.

Mads Korsholm har også tidligere udtalt, at det måske var lidt for meget med tre apoteker i Taastrup.

- Konkurrencen er præget af, at der er mange apoteker. Der er også for mange. Konkurrencen i Taastrup er på bristepunktet, sagde han i august sidste år, et par måneder efter åbningen af Østerparkens Apotek.

