Se billedserie Centermanager Thomas Lüscher fra City2 understreger, at man har taget alle forholdsregler i shoppingcentret i forhold til corona, så det er sikkert at lægge sine julegaveindkøb i centret.

Shoppingcenter: Vi er et af de sikreste steder at handle

Taastrup - 09. december 2020 kl. 16:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Hos shoppingcentret City2 løftede man et øjenbryn ved mandagens corona-pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen igen opfordrede danskerne til at gøre deres indkøb på nettet.

Hos City2 har man nemlig gjort alt for at sikre, at en tur i centrets butikker bliver en sikker oplevelse. Alle myndighedskrav er fuldt implementeret med alt fra ensretning, coronavagter og håndsprit til kommunikation af nye skærpede retningslinjer for antallet af kunder, der må bydes indenfor.

- I forbindelse med de nye restriktioner gør vi meget ud af at kommunikere, hvor mange kunder der er i centeret i forhold til, hvor mange, der må være. Vi mener faktisk, at centrene hører til de sikreste steder at foretage sin julehandel, netop fordi der er ordnede og sikre forhold og masser af plads til alle - og selv med de skærpede antalskrav er vi langt fra at nå den tilladte kapacitet, siger center manager Thomas Lüscher fra City2 og Copenhagen Designer Outlet, som ejes af Danske Shoppingcentre.

Der er konstant overvågning af antallet af personer i centret med programmeret alarm, der går i gang, når antallet nærmer sig maximumkapacitet.

Coronavagter sørger for håndsprit, afstand og overholdelse af mundbindskravet - og der er gratis mundbind, hvis nogle skulle have glemt deres.

Aflyser arrangementer De seneste restriktioner har også haft betydning for City2 og deres kunder.

- Vi kommunikerer hver dag med masser af vores kunder på City2's facebookside og har desværre måttet skuffe mange, efter at vi netop har lukket vores populære skøjtebane ned frem til 3. januar. Vores butikker og kunder er vores højeste prioritet, og vi gør, hvad der er i vores magt for at sikre en hyggelig og tryg julehandel, siger Thomas Lüscher og fortæller, at man derfor også har aflyst en række planlagte arrangementer på Torvet.

Også centrets spisesteder er berørt af de nye restriktioner, og for at guide kunderne bedst muligt har centret lavet en oversigt på city2.dk over, hvilke spisesteder der sælger take away.

Her kan man også se de typiske kundetal målt per ugedag samt maximum-kapaciteten for centret, så man kan planlægge sit besøg efter, hvornår der er færrest handlende.

Der er naturligvis mindst trafik i yder-tidspunkterne, men selv på de mest travle tidspunkter, er der masser af plads og luft op til den øvre grænse, forsikrer City2.