Kell Michelsen er formand for Seniormotion i Fløng. Privatfoto

Seniormotions ønsker for det nye år

Taastrup - 01. januar 2018 kl. 14:22 Af Kell Michelsen, Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På vegne af Seniormotion i Fløng har jeg det nytårsønske, at dialogen mellem den kommunale forvaltning og idrætsklubberne i Fløng/Hedehusene om Fløng som idrætslandsby vil blive fortsat og udviklet i 2018.

I 2017 fik vi de første beviser på at udvælgelse af Fløng til at være idrætslandsby, også følges op af konkrete tiltag. Der er nu etableret to arkitekttegnede legepladser.

I Seniormotion har vi fulgt udviklingen fra Vision Fløng, til det der skal blive Fløng Idrætslandsby. En spændende idé, som det absolut er værd at arbejde videre med.

Mit nytårsønske, på vegne af Seniormotion, er, at Høje-Taastrup Kommune vil holde fast i målet at udvikle Fløng til Idrætslandsby, og ikke mindst at gøre det i dialog med brugerne. Dialogen skal handle om udvikling af idrætsområdet, altså at se fremad.

Dialogen kunne for eksempel handle om en opgradering af vores udendørs idrætsfaciliteter. Vi kunne godt bruge, at der blev opsat nogle bænke og borde til erstatning for de meget slidte bænkesæt, som nu findes her og der.

Eller dialogen kunne handle om anlæg af en grussti til løbere og gående rundt langs Fløngs yderveje, i alt ca. 4,6 km. Det er oplagt, at ruten skulle have en lille afstikker rundt om Fløngskoven.

I 2017 blev det første, konkrete skridt mod Fløng som Idrætslandsby taget. Og der er al mulig grund til at gå videre mod målet. Der er nok af ideer at tage af. Rigtig godt nytår.

Kell Michelsen er formand for Seniormotion i Fløng