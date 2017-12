Senior stand-up i Taastrup kulturcenter

Det bliver en eftermiddag med anekdoter, parodier, latter og smil, men også alvor når publikum får lov til at komme lidt tættere på personen Jan Hertz, hvis liv ikke kun har været en dans på roser. Der er stadig plads til at være med og til at opleve denne parodiens mester folde sig ud som Ebbe Rode, John Price, Jørgen Reenberg og mange flere. Billetter bestilles på ht-teaterforening.dk eller telefon 25 36 90 73. De kan også købes i døren. Kulturcaféen står som sædvanlig for en "Teaterfrokost" med tre stykker frisksmurt smørrebrød og en øl/vand for kr. 60kroner fra klokken 12.30. Frokosten skal forudbestilles på mail kulturhusene@htk.dk eller i Kulturcaféen senest onsdag.