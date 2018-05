Sengeløse Radio laver stadig podcasts om livet i og omkring Sengeløse, men nu skal de forlade deres lokaler på Sengeløse Skole. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sengeløse Radio må flytte fra lokaler

Taastrup - 28. maj 2018 kl. 14:24 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere børn end tidligere har behov for et specialtilbud, og derfor har byrådet besluttet at udvide afdeling Øtoften på Sengeløse Skole, som netop er et tilbud til skoleelever med særlige behov.

Udvidelsen betyder dog, at Sengeløse Radio må sige farvel til det lokale på 2. sal på Sengeløse Skole, som radioen har brugt i flere år, skriver DAGBLADET Roskilde.

Sengeløse Radio har ikke mere en sendetilladelse, men har et ønske om fortsat at anvende lokalerne til at lave podcast med mere. Derfor skal der findes et andet sted til radioens udstyr, men hvor det præcist bliver, er endnu usikkert.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe radioen til at finde nogle lokaler, der kan fungere for dem. Vi betragter deres aktiviteter som en form for foreningsaktiviteter, og det vil vi gerne støtte, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Administrationen havde foreslået at ombygge nogle af skolens loftslokaler til radioen, hvilket ville koste i omegnen af 440.000 kroner. Der er også forslag om at tilbyde radioen et lille lokale i Sengeløsehallen eller et helt tredje sted i kommunen. Umiddelbart er ingen af løsningerne dog optimale for radioen, og politikerne kigger derfor videre efter den rette løsning.

Byrådet har derfor vedtaget udvidelsen af Øtoften på Sengeløse Skole under forudsætning af, at der findes en tilfredsstillende løsning for Sengeløse Radio.

- Men om det lige bliver på skolen, kan vi ikke garantere, siger Michael Ziegler.