Se billedserie Martin Johannsens vinderbillede af broen i Hedehusene.

Send til din ven. X Artiklen: Se vinderbillederne: Pletskud af stor værdi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se vinderbillederne: Pletskud af stor værdi

Taastrup - 15. november 2020 kl. 06:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det var en sensommeraften i august, at Martin Johannsen tog til Hedehusene for at fotografere den nye bro, der forbinder den nye bydel Nærheden med det »gamle« Hedehusene.

- Jeg synes broen er meget smuk, og vejret var også lige, som det skulle være. Men selve jernbanen og togene er jo en integreret del af den samlede synsoplevelse, så jeg måtte vente på, at et tog passerede forbi. Jeg satte mig og ventede, og heldigvis kom der et tog, inden solen gik ned, fortæller Martin Johannsen.

Ventetiden var det hele værd. Billedet af broen gav Martin Johannsen førstepladsen i Høje-Taastrup Turistforenings fotokonkurrence, og foruden et diplom, modtog han et gavekort på 3.000 kroner.

Fotograferer byens liv Det var borgmester Michael Ziegler, der overrakte præmien - og på kommunens vegne tog han, med et stort smil, lidt af æren:

- Da vi skulle vælge løsningen på en bro henover jernbanen i Hedehusene, havde vi to valgmuligheder - en almindelig kedelig betonkonstruktion, eller den smukke skråstagsbro. Det var vist meget godt, vi valgte den sidste, som i øvrigt også havde en bedre tilgængelighed, sagde Michael Ziegler.

Martin Johannsen var enig.

Han har sammen med familien boet i Høje Taastrup gennem tre og et halvt år og er begejstret for kommunen. Også for at fotografere byens liv og arkitektur.

Han er ingeniørstuderende og er interesseret i både jernbaner, tog og altså broer. I fotokonkurrencen var billedet af broen hans eneste bidrag.

- Da jeg deltog sidste år (og hvor han vandt tredjepladsen, red.) sendte jeg flere ind. I år var jeg ikke i tvivl om, at det skulle være billedet af broen - eller ingenting. Jeg er meget glad for at have vundet, for når jeg ser på alle de indsendte billeder, så synes jeg kvaliteten er meget høj.

Rig på arkitektur Borgmester Michael Ziegler takkede de mange, som havde sendt bidrag til fotokonkurrencen, der efterhånden er blevet en tradition. Borgmesteren var begejstret for årets tema, der var moderne arkitektur i Høje-Taastrup Kommune.

Tilsammen viser billederne, at Høje-Taastrup er rig på flot, moderne arkitektur, som gør kommunen interessant både for besøgende og beboere. Det kan både være store bygningsværker og mindre detaljer.

Det var dog Martin Johannsens flotte billede, der slog benene væk under en enig dommerkomité.

Andenpræmien gik til Ulrich Jakobsson for et billede fra Høje Taastrup Station, og tredjepladsen gik til Jan Simonsen for et billede med Copenhagen Dome, der er en del af den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde i Taastrup. De flotte billeder blev belønnet med gavekort på henholdsvis 2.000 og 1.000 kroner.

Det er ved at være en tradition, at Høje-Taastrup Turistforening står bag en årlig fotokonkurrence med skiftende temaer. Idéen er at aktivere borgerne til at opdage og opleve de mange ting, som Høje-Taastrup kan byde på.

Se de øvrige vinderbilleder - og fotograferne bag - i billedgalleriet over artiklen.