Se billedserie Der skulle blandt andet flyttes søer, jordbunker og bygninger for at gøre plads til DSV's 47.590 kvadratmeter store logistiklager i den tidligere grusgrav. Foto: DS Flexhal

Se videoen: Fra grusgrav til kæmpe lagerhal på 9 måneder

Taastrup - 20. februar 2020 kl. 06:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På bare 9 måneder har DS Flexhal forvandlet en tidligere grusgrav i Hedehusene til et 47.590 kvadratmeter stort logistikcenter med to kilometer nye vejanlæg og alt, hvad der hører til DSV's nye lager i Hedehusene.

En uhørt hurtig byggeproces, når man taler byggerier i den kaliber og med indlagte udfordringer

En stor opgave Det hele begyndte i februar 2019, hvor adm. direktør Kent Hejn Kristensen fik en opringning fra Brian Winther Almind, Executive Vice President Group Property, DSV Panalpina A/S.

DSV skulle bygge 47.590 kvadratmeter logistiklager i indeværende år (2019). Sammen med salgsdirektør Kai Rørbæk tog han til DSV og det besøg endte med, at DS Flexhal fik en opgave at arbejde på.



Se timelaps-video fra de 9 måneders byggeri her:

Sø skulle flyttes Nogle af udfordringerne var, at byggegrunden henlå som grusgrav, hvor der tidligere var vasket grus og det fine fillermateriale var stadig tilbage, hvilket krævede ekstra pælefundering.

På grunden fandtes der en §3-sø, der skulle flyttes og to nye erstatningsvandhuller skulle etableres, så Hedeland I/S kunne opretholde den flora- og faunasammensætning, der er unikt for området.

Derudover var der 8-10 gamle bygninger, der skulle fjernes. Ved den 18 meter høje, vestlige skrænt skulle der graves yderligere ud og flyttes godt 220.000 kubikmeter jord.

Sidst men ikke mindst skulle der etableres to kilometer vej og nyt gate anlæg. Og så skulle det hele gerne stå færdigt den 31. december 2019.

To uger før termin DS Flexhal påtog sig opgaven med de specielle udfordringer.

Den 15. marts 2019 kørte den første gravemaskine ind på grunden og knapt to uger før termin - 19. december 2019 - kunne projektchef Asbjørn Henriksen fra DS Flexhal levere nøglerne til et komplet logistikcenter på 47.590 kvadratmeter med lagerfaciliteter, produktionsbygning, affaldsbygning, driftskontor, værksted, administrationsbygning, forplads og to kilometer ny vej.

Tæt samarbejde med hurtige beslutningsveje Som bygherre har DSV tidligere bygget med DS Flexhal og derfor var der tillid til, at skulle opgaven løses, var DS Flexhal en samarbejdspartner, der var gode erfaringer med.

- Gennem hele processen har der været et godt og konstruktivt samarbejde - også med Høje Taastrup kommune, siger Nicolai Opolzer, Senior Project Manager, DSV Panalpina A/S.

- Det har været en spændende udfordring at sikre, at byggeriet levede op til brugernes forventninger, uden beslutningsvejene blev for tunge. Det har krævet meget af hele holdet - både af os som bygherre og det hold af rådgivere og underentreprenører, der står bag DS Flexhal, siger Nicolai Opolzer.

Veludført byggeprojekt - Det har været en usædvanlig spændende udfordring", fortæller Anette Storm, direktør for DS Flexhal. "Det har krævet et projektteam med nøje udvalgte kompetencer, dygtige samarbejdspartnere, mange, lange arbejdsdage og en fælles DS-ånd og dét har vi mestret! Vi kom i mål og kunne aflevere byggeriet til DSV den 19. december 2019. Det er noget af det vildeste, jeg har været med til og jeg er meget stolt af hele holdet, siger direktør Anette Storm.