Se video: Ny skole tager form og 34 tons tungt element skal løftes på plads

Byggeriet af Læringshus Nærheden er i fuld gang, og entreprenøren BAM Danmark har blandt andet været i gang med at montere et stort bygningselement over læringselementets kommende sportshal.

Det kan man se i videoen nedenfor, hvor en specialkran er blevet rekvireret til at løfte elementet på plads.

Elementet skal spænde over hallen og være med til at bære taget.

Det er 23 meter langt, 2,4 meter bredt og vejer 34,5 tons.

Videoen er lavet med drone af entreprenøren BAM Danmark.