Der er stadig åbent i flere butikker i Høje-Taastrup Kommune trods skærpede krav fra regeringen for at mindske smittespredning med coronavirus. Her er det apoteket i Hovedgaden i Hedehusene. Foto: Kasper Ellesøe

Se listen: Disse forretninger holder stadig åbent

Handelslivet bløder, fordi folk i høj grad bliver hjemme, nøjagtig som regeringen anbefaler.

Men Regeringen ikke pålagt forretninger i blandt andet hovedgaderne i Hedehusene og Taastrup at holde lukket.

Nogle forretninger har dog allerede taget konsekvensen og selv valgt at holde lukket.

Men kunderne mangler, og for at støtte op om forretningerne giver Lokalavisen Taastrup og DAGBLADET her et overblik over, hvilke forretninger der har åbent, så man kan handle lokalt, hvis man mangler noget.

Samtlige dagligvarebutikker har åbent, og de er ikke medtaget oversigten. Ejendomsmæglere er heller ikke med, men de fleste har åbent og er ellers tilgængelige via telefon.

Det er redaktionens ønske at gøre listen så fyldestgørende som muligt, og til det har vi brug for jeres hjælp.

Send en mail til os på taastrup.red@sn.dk med tips til åbne steder.

Spisesteder og barer må heller ikke holde åbent, men må godt have take away. Disse er endnu ikke med på listen, men send gerne navn på stedet og by, så laver vi en liste over steder, der har take away mad i Høje-Taastrup Kommune.

Vær opmærksom på, at nogle forretninger har ændrede åbningstider, ligesom der i nogle forretninger er taget tiltag for at mindske smitte med coronavirus.

Blandt andet er der i nogle butikker kun plads til et bestemt antal kunder, ligesom man kan blive opfordret til at betale med dankort eller Mobilepay.