Fra mandag den 16. marts og mindst to uger frem vil alle skoler og daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune være lukkede. Kommunen etablerer begrænset nødpasning for børn mellem 0-9 år til de børn, hvor forældre varetager kritiske funktioner. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se listen: De kan få passet deres børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se listen: De kan få passet deres børn

Taastrup - 13. marts 2020 kl. 05:56 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Daginstitutioner og SFO'er i Høje-Taastrup vil fra på mandag udelukkende være åbne for de børn, hvis forældre ikke har andre muligheder, fordi de varetager kritiske arbejdsfunktioner i samfundet. Børnene skal selv være raske for at blive passet.

Kort sagt er der nødpasning til visse børn mellem nul og ni år, og alle andre skal blive hjemme.

Således følger Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud de officielle råd fra Sundhedsstyrelsen, KL og de offentlige myndigheder i øvrigt om at lukke ned for at begrænse smitte af coronavirus.

Flemming Ellingsen, der er chef for Institutions- og Skolecentret i Høje-Taastrup, understreger meget kraftigt, at det udelukkende er nødpasning, der er tale om.

Kriterier for at kunne benytte nødpasning i Høje-Taastrup Kommune kan være: Hvis begge forældre eller enlige varetager kritiske funktion.Kritiske funktioner er blandt andet personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet og beredskab. Kritiske funktioner er ligeledes medarbejdere, der varetager nødpasning i dagtilbud og skoler/SFO.

Hvis begge forældre eller enlige varetager helt nødvendige samfundsmæssige opgaver f.eks. forsyning, dele af transportsektoren eller fødevareindustri og handel indenfor fødevarer, apoteker eller andre livsvigtige funktioner

Forældre, der skal overholde fastlagt sygehusbehandling og ikke kan finde alternativ pasning kan undtagelsesvis anvende nødpasning

Børnene skal være raske, hvilket ikke kan gradbøjes

- På daginstitutionsområdet tilbydes nødpasning af børn mellem nul og ni år, hvis forældre på ingen måde har mulighed for at være hjemme. Det er eksempelvis forældre, der arbejder i den offentlige sektor med sundhed og ældrepleje. Og så vil enkelte forældre fra den private sektor, der eksempelvis passer varmeforsyning og lignende også få tilbud om nødpasning af deres børn. Alle andre forældre, der har mulighed for at arbejde hjemme, skal også holde deres børn hjemme, lyder det fra Flemming Ellingsen.

Kritiske funktioner er blandt andet personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet og beredskab.

Kritiske funktioner er ligeledes medarbejdere, der varetager nødpasning i dagtilbud og skoler/SFO.

Alle ansatte i den private sektor opfordres ligeledes af Regeringen til at arbejde hjemme og varetage pasningen af egne børn eller finde alternative pasningsmuligheder.

Alle, der er sendt hjem til hjemmearbejde, skal passe deres børn hjemme.

Børn i egne institutioner De børn, der er nødt til at blive passet i daginstitutionerne og SFO, er på deres vante institutioner. Modsat ved eksempelvis andre normale lukkedage i ferier og helligdage, samler man ikke børnene ét sted.

- Institutionerne er alle åbne for nødpasning. Vi har valgt ikke at samle børnene, men holde afstand og ikke blande børnene og hinanden, for det ville gå direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Flemming Ellingsen.

Derfor kan man som forældre de kommende 14 dage godt opleve at aflevere sit barn i en institution, hvor der kun er et eller to andre børn.

I institutionerne bliver forældrene desuden bedt om at overholde de officielle hygiejneråd - som at vaske hænder og bruge håndsprit ofte.

Følg i øvrigt med på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside www.htk.dk, hvor der løbende vil blive lagt nye informationer ud om, hvad der er lukket og hvad der evt. er åbent af offentlige institutioner og tilbud lokalt.