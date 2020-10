Se billedserie Politikerne i Høje-Taastrup Kommune har valgt at fjerne tilskuddet til kantineordningen på Ole Rømer-Skolen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se listen: 9 steder der skal spares næste år

Taastrup - 05. oktober 2020 kl. 12:06 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Budgettet for 2021 for Høje-Taastrup Kommune er faldet på plads, og det blev med et bredt forlig, hvor alle partier er enige i, hvordan kommunens penge skal forvaltes næste år.

I modsætning til tidligere skulle der ikke findes kæmpe besparelser, og der var også plads til at lave politiske udvidelser.

Men for at finde penge til nye initiativer har politikerne i byrådet i Høje-Taastrup Kommune også valgt at spare nogle steder i budgettet. Det fremgår af forliget, der er indgået mellem De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Der er både tale om rene besparelser og effektiviseringer.

Se listen med et udpluk af, hvor der skal spares i 2021:

1. Hjerneskadede skal træne på Espens Vænge (250.000 kroner i 2021)

Ved at benytte Sundhedscenter Espens Vænge til at hjerneskadede til genoptræning er det vurderingen, at indsatsen kan blive mere koncentreret og effektiv. Derfor kan man spare 250.000 kroner ved ikke at benytte eksterne leverandører.

2. Rengøring til ældre kræver ikke sundhedsfaglig uddannelse (274.000 kroner i 2021)

Ved at fjerne et krav om, at hjemmeplejepersonale, der udelukkende gør rent hos ældre, skal have en sundhedsfaglig uddannelse, kan man spare 274.00 kroner om året.

3. Effektivisering i det kriminalpræventive team (550.000 kroner i 2021 - 800.000 kroner i årene efter)

Der bliver fjernet mere end en halv millioner kroner fra det kriminalpræventive team, da der er færre radikaliseringssager

4. Kantineordning stopper (170.000 kroner i 2021)

Ole Rømer-Skolen er den eneste skole, der - begrundet i skolens elevgrundlag - fortsat bliver tildelt ressourcer til kantineordning. Kantinetilskuddet til Ole Rømer-Skolen bortfalder.

5. Færre skolestartstimer (100.000 kroner i 2021)

0. klasses-assistenter i 1. klasse i 8,58 timer pr. skoleuge bortfalder.

6. Kun én hovedret på plejecentrene (181.000 kroner i 2021)

Borgerne på plejecentrene vil fremover kun tilbydes én hovedret. Der vil stadig blive taget særlige hensyn.

7. Kun miljøvenlige hundeprutteposer (35.000 kroner i 2021 - 70.000 i årene efter)

Det fremgår ikke, hvad besparelsen dækker over. Oprindeligt var der foreslået, at ordningen, hvor kommunen indkøber og sætter hundeprutteposer op, blev afskaffet. Det ville give en besparelse på 50.000 kroner i 2021 og 100.000 kroner i årene efter.

8. Linje 10/Ungdomsskolen (750.000 kroner i 2021 - ingen besparelser i årene efter)

Det skal undersøges om, man kan skabe øget samarbejde eller fusionere Linje 10 og Ungdomsskolen. Indtil da holdes stillingen som leder af ungdomsskolen ledig.

9. Reduktion af IT-pulje (650.000 kroner i 2021 - ingen besparelser i årene efter)

Det fremgår ikke, hvad besparelsen dækker over.

