Se listen: 10 områder politikerne vil bruge penge på i budgettet

Det blev til et bredt budgetforlig i Høje-Taastrup Kommune, hvor samtlige partier i byrådet er blevet enige om, hvordan kommunens penge skal bruges i 2021.

Skatten og grundskylden ændrer sig ikke, og denne gang var der endda plads til at politikerne har kunnet prioritere en række udvidelser.

Her listen med et udpluk af de områder, hvor politikerne vil bruge penge i 2021.

Der er sat 120.000 kroner årligt af på børneområdet til at sundhedsplejen kan fortsætte med at udbyde seksualundervisning på skolerne. Pengene blev før taget fra sundhedsfremmepuljen, men nu kan puljepengene anvendes til andre formål.

Kulturelt Samråd får penge til at støtte kulturelle arrangementer under samrådet.

Der er afsat penge til at udvikle kompetencerne hos ledere og medarbejdere. Derudover er der ansat penge til at ansætte flere voksenelever og til at opskole social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedshjælpere.