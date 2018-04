Se guldbillederne: Taastrup-drenge bliver danske mestre

Se billedserie TIK?s U16-drenge er blevet danske mestre i håndbold. PR-foto

Taastrup - 27. april 2018 kl. 08:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden vandt TIK Taastrups U16-drenge danmarksmesterskabet i håndbold. En præstation, der sætter tanker i gang landet over.

Sejren til TIK Taastrup var ikke blot en sejr for klubben. Men det var en sejr for Sjælland og ikke mindst for kommuneidrætten. Man skal nemlig helt tilbage til 2009 for at finde det sidste sjællandske drengehold, der vandt danmarksmesterskabet.

Det var ikke mange, der inden sæsonen havde regnet med Taastrup-drengene, som dårligt kunne finde 10 mand til holdet. Det skyldtes i store træk, at det er i disse år, unge tager af sted på efterskole. Men alligevel lykkedes det at skrabe de sidste spillere sammen, så holdet fortsat kunne være med, hvor det er sjovt.

Hvor det før i tiden var en form for dannelsesrejse, når unge tog af sted på efterskole, så har det i håndboldverdenen bevæget sig hen til et elitært miljø, hvor det for efterskolerne handler om at samle det bedste hold som muligt. Det betyder blandt andet, at flere trænere for klubberne, der har gode faciliteter i form af efterskoletilbud, tager kontakt til unge spillere allerede i alderen 13-14 år, så de kan gå på efterskolen og dermed være med på klubholdet, der er forbundet til efterskolen.

Her reklameres der med, at man kan komme og være en del af et professionelt håndboldmiljø. Og det er der altså mange håbefulde unge, der gerne vil, da de tror, at det er sådan, man udvikler sig mest som håndboldspiller.

Men det fik TIK Taastrups drenge modbevist. De unge drenge har fortsat med at dyrke kommuneidrætten i Høje Taastrup, hvor nogle af dem har spillet, siden de var 6 år. Der er flere af de her drenge, som har takket nej til tilbud fra klubber som GOG og Skanderborg, hvis seniorhold til dagligt huserer i den danske håndboldliga. Derfor har TIK formået at holde sammen på drengene, og det har medvirket til, at der også er ungdomshåndbold på allerhøjeste niveau i Høje Taastrup.

GOG og Skanderborg har henholdsvis Oure efterskole og SHEA (Skanderborg Håndbold Elite Akademi). Det betyder altså, at klubberne kan tilbyde ophold til spillere, som andre almindelige klubber ikke kan. Derfor virker det lidt, som om disse klubber har en form for monopolstyre i ungdomshåndbolden.

Men med sejren til TIK ved dette års DM viste drengene, at man ikke behøver gå på efterskole eller eliteakademi for at være med, hvor det for alvor er sjovt. Størstedelen af drengene her bor nemlig stadig hjemme hos sine forældre, og herfra fungerer den offentlige transport helt fint.

DHF's talentansvarlige Claus Hansen skriver blandt andet følgende til Ubold.dk i sin evaluering af DM-stævnet:

»Jeg er glad for at se, at et rendyrket foreningsbaseret hold kan vinde et DM så langt oppe i rækkerne. Vi snakker om et hold, hvor spillerne rent faktisk sover hjemme hos deres forældre og ikke er tilknyttet et college eller lignende. Det er næsten helt befriende,« siger han.

Drengene har fået lagt et program, hvor det er op til dem selv, hvor meget de vil udvikle sig. Der er vældig fine faciliteter i Høje Taastrup kommune, der både kan tilbyde flere haltræninger om ugen og styrketræningscentre. Og der skal altså ikke mere til, før de mindre klubber på Sjælland kan være med.

»Taastrup-drengene har i disse »efterskoleår« udviklet sig utrolig meget, og denne sejr viser bare, at Sjælland og kommuneidrætten har en chance i denne ellers så monopolstyrede håndboldverden. Spillere og forældre skal bare tro på de projekter, som igangsættes på Sjælland. Vi kan godt være med. Og det bør vi også være,« lyder det fra klubben.

Ved dette U16-DM deltog GOG, Skanderborg, Vejle Idrætsefterskole og TIK Taastrup.