Se film: Lissy og Niels blev fejret af venner og familie

Da avisen for fem år siden interviewede parret i anledning af deres diamantbryllup, var parrets opskrift på et langt og lykkeligt ægteskab, blandt andet tålmodighed, respekt og tid til både sig selv og ægteskabet. Samt en smule uforudsigelighed og skøre indfald.

Her fem år senere er tilføjelsen fra parret at sørge for at passe ekstra på hinanden og at nyde hver dag i hinandens selskab, som om det var den sidste.

- Vi er jo blevet fem år ældre, og det medfører lidt skavanker. Så for os handler det om at passe på, støtte, hjælpe og respektere hinanden. Man kan ikke vide, hvilken dag der bliver den sidste. Så vi ser hver eneste dag som en gave, nyder hver dag med hinanden og sørger for at være ekstra søde over for hinanden, lyder det fra Lissy Stegenborg.