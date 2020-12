Se billedserie Sådan så nedrivningsarbejdet i Taastrupgaard ud i april 2020. Nu er de otte blokke helt væk. Foto: Kenn Thomsen

Se eller gense: Taastrupgaard forandres bid for bid

Taastrup - 29. december 2020 kl. 16:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Her kan du læse eller genlæse artiklen fra den 28. april om den store nedrivning af Taastrupgaard - og se mange billeder derfra i billedgalleriet over artiklen: Med nedrivningen af otte blokke i boligområdet Taastrupgaard er en markant transformation af området begyndt - og et stykke lokal kulturhistorie forandres.

De sidste beboere i de blokke, der skal rives ned, er flyttet for længst, og nu kan man tydeligt se, at området står over for en stor forandring.

Selvom nedrivningen har været i gang et års tid, så er det først den seneste tid, man for alvor har kunnet se det på blokkene. Vinduerne er pillet ud, taget er pillet af, og snart går den større nedrivning af blokkene i gang.

- Halvdelen af arbejdet ligger inde i bygningen, hvor dele skal pilles fra hinanden og rengøres, for vi kan rive dem ned, forklarer entrepriseleder Jacob Brostrøm Nielsen fra Søndergaard A/S, der står for nedrivningen af de otte blokke

Indenfor er alle vægge derfor blevet sandblæst for maling, og fugerne omkring dørene er nænsomt pillet ud, da de kan indeholde pcb og derfor skal afskaffes med forsigtighed.

Efter sandblæsningen er hele blokken blevet støvsuget for at få de skadelige partikler ud, inden bygningen rives ned.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Nedrivning i Taastrupgaard her i stedet

Nu er bygningen så i gang med at blive pillet fra hinanden. Snart vil også de bærende elementer i bygningen forsvinde, så området åbnes ud mod omverdenen.

Store planer Hvor nogle af de nedrevne blokke i dag står, skal der opføres et børne- og kulturhus, som skal huse skole, daginstitution samt musik-, drama- og billedskole.

Der skal også etableres mindre kvarterer og byrum i boligområdet, blandt andet ved at renovere facaderne for at skabe nye særkendetegn og bryde de tilbageværende blokkes ensformighed.

Der skal også ombygges boligblokke og byrum med nye boligtyper som rækkehuse, haveboliger og tagboliger med tagterrasse.

Derudover skal området bindes bedre sammen med resten af Taastrup med et bylivsstrøg fra Taastrupgaard gennem Selsmosen og til Taastrup Hovedgade.

Flere skal rives ned Nedrivningen af de 188 boliger forventes færdig i oktober 2020. Efterfølgende skal yderligere 78 boliger rives ned, så i alt 266 boliger bliver nedrevet for at opfylde ghettoplanens mål om maks 40 procent almene familieboliger i området.

Derudover ommærkes 20 boliger ungdomsboliger, 40 til seniorboliger og 17 boliger nedlægges i forbindelse med sammenlægning af mindre boliger til større.

Dertil skal der bygges private boliger ved Selsmosen.



Visionen er at skabe et nyt og åbent Taastrupgaard, hvor forskellige facader og byrum bryder ensformigheden.