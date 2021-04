Se billedserie Personale og beboere på Birkehøj Plejecenter nød musikken, som en lille gruppe frivillige torsdag spillede og sang fra plejecentrets terrasse. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se de skønne billeder: Ældre fik en svingom til udendørs musik

Taastrup - 16. april 2021 kl. 09:11 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

De ældre beboere på Birkehøj Plejecenter blev underholdt med masser af musik, da en håndfuld lokale i går kom forbi og optrådte på plejecentrets terasse. Numre som »Mormors kolonihavehus«, »Vimmersvej« og »De smukke unge mennesker« var på programmet.

Den udendørs koncert kom i stand, efter at bandets sangerinde, Rojda Kara, kontaktede plejecentret, og koncerten er en kærkommen mulighed for lidt anderledes underholdning i en tid, hvor aktiviteterne er begrænsede - også for beboerne på plejecentret, hvor der fortsat er droslet ned for at passe på beboerne.

Således var der også tale om en koncert i det fri og med afstand, hvor beboerne kunne vælge at være udenfor i plejecentrets gårdhave eller åbne vinduer og døre i deres boliger og følge med derfra.

- Vi synes, at det er fantastisk, at de kommer forbi og spiller for beboerne. For vi er jo stadig lidt begrænsede med aktiviteter. Samtidig gør forårsvejret, at vi godt kan komme mere ud, så derfor er koncerten også udendørs, siger Linda Larsen, aktivitetsmedarbejder på Birkehøj Plejecenter, der synes, at det er en fin tanke, at de sådan tilbyder at komme forbi og optræde.

Faktisk er bandet sat sammen til lejligheden. Alle bor de i Høje-Taastrup, og de lever ikke af at optræde, men er med på Rojda Karas idé om at sprede lidt glæde i en svær periode.

- I en tid, hvor vi har den her corona-pandemi, og der samtidig er nogle grupper danskere, der har det lidt sværere end andre og som nedlukningen har været særlig hård for, ville jeg bare gerne sprede glæde, og så fik jeg den her idé til et musikshow på et af byens plejecentre, hvor vi kunne synge sange for de ældre, fortæller Rojda Kara.

Hun er langt fra vant til at optræde på en scene, men hun har alligevel glædet sig rigtig meget.

- Det er vigtigt for mig, at vi giver den her positive oplevelse og skaber lidt glæde hos de ældre. Og forhåbentligt kan det være med til at inspirere andre til at gøre noget tilsvarende, siger Rojda Kara.