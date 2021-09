Stafet For Livet i Høje-Taastrup 2021 blev skudt godt i gang med en æresrunde anført af sækkepibeorkestret Gordon Pipes and Drums efterfulgt af fighterne og alle deltagerne inddelt i grupper. I år er det tredje gang, at stafetten foregår i Høje-Taastrup. Foto: Lisbeth Jansen

Se de mange billeder: Smuk start på Stafet For Livet

Solen er med og sørger for, at årets udgave af Stafet For livet i Høje-Taastrup kommer godt fra start lørdag formiddag.

I år er det særlige, at arrangørerne har lavet en version af stafetten, hvor deltagerne selv kan vælge, om de vil gå på den markerede rute på arealet ved Taastrup Idræts Haller, eller om de som sidste år vil deltage virtuelt og fra afstand på en selvvalgt rute.

På forhånd er der tilmeldt 217 deltagere fordelt ud på 13 hold. De 17 af deltagerne er fightere, hvilket betyder, at de er enten tidligere eller nuværende kræftpatienter. Man kan kende fighterne på de gule t-shirts og de uddelte solsikker. I dagens anledning er de nemlig æresgæster.

Der er en del traditioner knyttet til sådan et stafet-døgn. Udover selve stafetten, indledes dagen med taler og fællessangen "Livstræet" - og i løbet af døgnet er der underholdning af forskellig slags på pladsen ved Taastrup Idræts Haller. Et rørende højdepunkt er lysceremonien, som foregår i aften klokken 21.

Deltagerne begynder ikke alene, men føres an af Gordon Pipes And Drums, som spiller sækkepiber og trommer i vaskeægte skotsk stil.

Inden da er der officiel velkomst ved formand for Stafet For Livet i Høje-Taastrup, Toke Elling.

- Stafet For Livet har en alvorlig baggrund, men alligevel er vi her også, fordi Stafet For Livet er en fest. En fest hvor vi fejrer livet og hylder vores fightere, siger Toke Elling og fortsætter ved at kalde stafetten for både en holdaktivitet, hvor deltagerne står sammen, og for en lysfest, hvor hver enkelt tænker på nogen som enten er eller har været i berøring med kræft.

- I år vil lyset skinne endnu stærkere. I år vil lyset også minde os om, at der er lys for enden af tunnelen, og det vil skabe håb for en lysere fremtid, siger Toke Elling.

Også borgmester Michael Ziegler gav deltagerne et par ord med på vejen, og et af hans budskaber var "Carpe Diem" - grib dagen og lev i nuet.

Stafetten varer et helt døgn og slutter således kl. 10 søndag formiddag. Anledningen bruges til at samle et beløb ind, der doneres til kampen mod kræft. I år er der særligt fokus på omsorg og støtte til de børn, som er pårørende til kræftpatienter.