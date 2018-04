Se billedserie Butikschef Per Vadstrup viste mandag rundt i Dagli? Brugsen i Sengeløse, der brændte i påsken. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne af Dagli' Brugsen, der brændte: Ingen ansatte bliver afskediget

Taastrup - 10. april 2018 kl. 11:44 Af Kasper Ellesøe

Man kan tydeligt mærke, at noget er brændt, når man snuser ind, mens man bevæger sig rundt i området omkring gadekæret i Sengeløse. Den karakteristiske lugt af brand er tydelig, efter at Dagli' Brugsen i Sengeløse brændte natten til 2. påskedag.

Den seneste uge har man arbejdet på at tømme butikken, og nu mangler kun de største ting som kølebokse og elementerne omkring kioskområdet.

Butikschef Per Vadstrup viser rundt i den tilsodede butik, hvor væggene engang var hvide, men hvor metal i loftet nu er smeltet, og hvor alt inventar skal udskiftes.

Coop har meddelt, at man lover at genåbne butikken, Det er dog usikkert, hvornår det sker. Der skal først holdes møder med udlejeren af butikslokalet for at finde ud af, hvornår man tror, butikken kan åbne igen, og så skal genopbygningen igangsættes. Et foreløbigt estimat lyder på tre-fire måneder, men det er meget usikkert, understreger Per Vadstrup.

De medarbejdere, der er ansat i butikken, bliver ikke afskediget, selvom de ikke kan gå på arbejde det næste stykke tid, lover Per Vadstrup.

»Vi afskediger ingen, og vi har gode medarbejdere. To af vores fastansatte er allerede udlånt til andre butikker, og jeg holder møde med vores timelønnede og unge medarbejdere og deres forældre i næste uge for at snakke med dem. Lige nu går de ikke på arbejde, men de bliver ikke fyret, for så står vi med store problemer, når vi åbner igen,« siger Per Vadstrup og siger med de positive øjne:

»For de unge, der går i skole, er det måske meget kærkomment at holde lidt fri, da de jo går ind i eksamensperioden, og mange af dem havde allerede bedt om færre vagter,« siger han.

Store containere er stillet op, og et stillads er ved at blive bygget foran butiksfacaden. Går man ind i det tomme butikslokale, er lugten endnu tydeligere end udenfor.

»Lugten var endnu værre i tirsdags. Der var det som at stå med hovedet over en kulgrill. Alt er ødelagt. Taget, computere, kølebokse og det hele,« siger Per Vadstrup, der har været butikschef i Sengeløse i 18 år.

Da branden brød ud, blev Per Vadstrup ringet op påskedag klokken 23.43 af vagtselskabet med melding, om at der var indbrud i butikken. Det blev dog hurtigt ændret til brand, og der blev meldt om, at brandvæsen og politi var talstærkt til stede.

»Jeg troede først, det var bageovnen, der var gået ild i, for det kunne jo godt ske. Men det ser jo ikke sådan ud,« siger han med henvisning til politiets foreløbige meldinger om, at arnestederne er ude foran butikken.

Per Vadstrup er påvirket over, at hans butik er ødelagt. For som han siger, så har han været butikschef i Sengeløse i 18 år.

»Jeg har det ikke godt med det, og jeg havde gerne været det foruden. Det her ønsker jeg ikke for nogen,« siger Per Vadstrup.

Dagli' Brugsen i Sengeløse blev renoveret for to og et halvt år siden, og det var således en næsten ny butik, som kunderne kunne handle i.

Hvad det kommer til at koste butikken, ved Per Vadstrup ikke.

»Men vi mister i hvert fald salget i den periode, hvor der er lukket, og sammen med det, det koster at genopbygge butikken, bliver det et helt vildt beløb,« siger han.