Se billederne: Underholdningsmekka blev åbnet med snoreklip

Siden 2009 har Cecilie's givet masser af oplevelser og underholdning i form af minigolf, bowling, jazzaftener og råhygge, blandt andet i deres center i Herlev. Det er samme koncept, de nu også vil tilbyde kunderne i City2.

- Vi glæder os meget til at slå dørene op i City2. Det bliver helt specielt at opleve den synergieffekt, der er mellem shopping og oplevelser. Vi garanterer, at der bliver noget for enhver smag, har Brian Sanvig, administrerende direktør og ejer af Cecilie's, fortalt frem mod åbningen.

