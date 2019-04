Se billederne: Udsatte borgere dystede i fodbold - mod politikere

Se billedserie Byrådspolitikerne spillede en showkamp mod Sundhedsfællesskabet. Politikerne vandt 4-2. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 11. april 2019

Der blev hverken langet fadøl over disken eller råbt skældsord til modstanderne, da der torsdag blev afholdt de åbne sjællandske mesterskaber i gadefodbold på p-pladsen ved Nyhøj Idrætsanlæg i Taastrup.

21 hold, bestående af udsatte borgere, der blandt andet er hjemløse, nuværende eller tidligere misbrugere, eller har andre psykiske udfordringer, deltog i turneringen, der er arrangeret af Ombold.

Der blev derimod krammet lidt ekstra og heppet, når der blev scoret, ligesom der også blev delt highfives ud, da borgerne, der bruger sådan en dag til at opleve noget andet i en hverdag, der måske ikke altid er lige nem.

- Halvdelen er hjemløse, andre misbrugere, og der er unge med særlige behov, så det er en skønsom blanding af mennesker. Sådan en dag sker der noget mellem de her mennesker. For nogle er det et gensyn fra sidste år, hvor de spillede mod hinanden, så de her mødes, selvom de er i en svær livssituation. For nogle går det ud på at vinde. Men for de fleste går det ud på at få noget glæde ind i en hverdag, hvor ens eget liv er noget lort, og så mødes de med andre, der måske har det værre. De refleksioner, der opstår, tror jeg, giver noget, siger Thomas Hye Knudsen, der er stifter af Ombold.

Fire lokale hold var med. Et af dem var Sundhedsfællesskabet, der er et samarbejde melle Høje-Taastrup Kommune og tre andre vestegns-kommuner, hvor borgere med psykiske udfordringer kan deltage i forskellige aktiviteter, hvoraf en af dem er fodbold. En af de borgere er Thomas Mattsson fra Taastrup.

Han lider af social angst og kan derfor ikke gå til fodbold på et almindeligt hold.

- Her er det et andet niveau, vi spiller på. Det giver mig styrke og selvtillid og en masse socialt, hvor jeg får brudt en masse barrierer. Hvis ikke det tilbud var her, ville jeg ikke spille fodbold, siger Thomas Mattsson og fortæller, at han er meget glad for at være med til turneringen.

- Det er et fedt arrangement. Jeg føler mig som en lille dreng op til sådan et stævne, hvor jeg skal spille fodbold, siger han.

Thomas Mattsson og de andre spillere fra Sundhedsfællesskabet var med for første gang. Holdet fik æren af at spille showkamp mod fem byrådspolitikere fra kommunen, der i dagens anledning havde smidt de politiske boksehandsker og stedet tog fodboldtøjet på og spillede sammen. Merete Scheelsbeck (K) på mål og de fire herrer Thomas Bak (S), Toke Elling (K), Esat Sentürk (R) og Emil Viskum (EL) tog imod udfordringen.

Thomas Hye Knudsen var speaker, og spillerne og tilskuere måtte lægge ører til politiske jokes om selvmål og om at stå på mål for noget, og om at det var nyt, at de konservative gør det godt i både forsvar og angreb. Og da politikerne trådte ind på banen, kom der kommentarer fra tilskuerne om, at nu skulle »det nye værested byrådet« spille.

Politikerne sikrede sig sejren med 4-2, og der var ros til byrøddernes kvindelige islæt, som stod en brandkamp på kassen, reddede et straffespark og stod på mål for indkomne bolde.

Som socialudvalgsformand åbnede Esat Sentürk turneringen, og han synes, det er vigtigt at støtte op om de borgere, der har det sværest.

- Vi har en del borgere i kommunen, der er udsatte. . Vi spillede en showkamp for at vise, at vi støtter det her, siger udvalgsformanden, der i sin åbningstale lovede, at man i fremtiden vil arbejde for at tilbyde forskellige idrætsaktiviteter til de udsatte borgere i kommunen.

Det er vigtigt, mener Thomas Hye Knudsen.

- For de udsatte borgere er det vigtigt, at man strikker tilbud sammen, som man som borger ikke forpligter sig til, fordi det kommer an på dagsformen, om man har overskud til at møde op. Det virker, som om Høje-Taastrup Kommune godt kunne være interesserede i at starte et tilbud om holdsport, da man i forvejen har boksning og svømning, siger Thomas Hye Knudsen.