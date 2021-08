Se billederne: Tessa gav den gas på hjemmebane

Rørt rapper og rørte superfans

- Det går satme lige i maven det der, lød det taknemmeligt fra Tessa.

- Det her er bare mit sted, og der er ikke noget du kan sige, ikke noget du kan gøre. It belongs to us, and nobody cant touch it, only us, sagde hun videre og erklærede Vestegnen sin kærlighed.

Tessa er – lige som hendes tekster - ellers ikke for sarte sjæle. Nogle vil beskrive hendes stil som selvsikker attitude. Andre vil gispe efter vejret og føle sig dybt provokeret af hendes sprogbrug i numre som "Ben", ”Okay”, ”Blæstegnen” m.fl.

Hun er en "bad ass bitch" og ligesom sine fans en ”sjakalina”. Men selv om facaden kan virke hård, er det tydeligt, at Tessa elsker sine fans mindst lige så højt, som de elsker hende.

Hendes publikum spænder fra unge teenagere til kvinder, der kunne være deres møder. Blandt de fremmødte var de to meget unge ”sjakalinas”, Maja og Ida, begge 13 år.

De kom til Høje Taastrup fra henholdsvis Kolding og Nordsjælland. Deres venskab startede på de sociale medier TikTok og Instagram, hvor begge har fulgt Tessa siden hun i 2019 som ganske ukendt lagde nogle freestyle videoer på sin Instagram-profil.

Disse freestyles medførte til Tessas store gennembrud, som blandt andet har ført til optræden på Roskilde Festival og en lang række priser ved Danish Music Awards, Zulu Awards og Voice ’20 Radio Awards.

Maja og Ida havde hørt om lørdagens koncert, fordi de følger Tessa i alt, hvad hun gør og skriver på de sociale medier. De elsker hendes budskaber.

- Hendes sange har en mening. Hun siger, at lige meget, hvad man kommer ud for, så kan man godt klare det, fordi man er ”ben”, det vil sige, at man er benhård. Og man skal ikke lytte til haters, forklarede de to piger, som det lykkedes at give deres idol et tårevædet kram, kort efter hun var steget ud af den store sorte Audi, som hun ankom i. Tessa gengældte oprigtigt pigernes glæde over mødet.