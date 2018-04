Se billedserie Mette viser sit spil Zootropia frem, hvor hun ved hjælp af æbler styrer en dyrepasser til højre og venstre. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Styrer computerspil med æbler

Taastrup - 12. april 2018 kl. 07:38 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun trykker på æblet til højre for den bærbare computer og så på æblet til venstre, mens en digital dyrepasser på skærmen bevæger sig i den samme retning. Det er trykkene på æblerne, der styrer manden på computerskærmen. Mette har kodet et spil, som hun kalder Zootropia, og det er det, hun viser frem. Hun og klassekammeraterne i 6A på Fløng Skole har gennem den seneste tid været en del af projektet Coding Class, som brancheforeningen IT-branchen udbyder, og som Høje-Taastrup Kommune har prioriteret at være en del af ved at deltage med en sjetteklasse fra hver af kommunens folkeskole. Projektet har til formål at få børn til at tænde på it og teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden.

Og det mål er i fin tråd med kommunens målsætning og satsning på it i undervisningen.

Denne dag præsenterer eleverne på fra 6A på Fløng Skole deres projekt for tre »dommere«, der er medarbejdere hos innovationsvirksomheden InQvation i Høje Taastrup, hvor eleverne får sparring og feedback på det spil, de har udviklet og kodet.

Og det har været spændende og anderledes være med til at lave computerspil.

Mathilde, Victoria og Tulle har blandet andet kodet et basketball-spil og et labyrint-spil, som man styrer ved hjælp af sølvpapirsknapper.

»Vi har lært, at det faktisk ikke er så svært, og jeg har også lavet nogle spil derhjemme efterfølgende,« siger Victoria.

De er alle tre enige, om at det har været fedt at lave noget andet end undervisning i klassen.

»Det er sjovere at kode end at side og læse en bog eller skrive på en iPad,« er de enige om.

Det bakker Mette op omkring.

»Det er meget anderledes og sjovt at prøve noget andet. Jeg havde troet, det var kedeligt, men det var det slet ikke,« fortæller hun.

Klasselærer Henrik Mandrup er stolt over det eleverne har fået ud af at være med i Coding Class.

»De er gået fra at være bruger af it til at være skabere. De fleste vidste ikke noget om det, før de gik i gang, og nu har de fået øjnene op for, hvad kodning er,« siger Henrik Mandrup.

Før jul havde klassen en Coding Pirate fra projektet ude for at undervise i 28 lektioner over fire dage, og det har været en super oplevelse.

»De har virkelig flyttet sig og har både skullet samarbejde og være innovative. Det har været fantastisk, at de har været med og sundt for eleverne at skulle præsentere deres spil hos InQvation i de her rammer. Det flytter noget,« siger Henrik Mandrup.

Ifølge kommune skal sjetteklasserne, der deltager i Coding Class, nu være med til at lære de øvrige 6.klasser i kommunen at kode, så de nye kompetencer kan blive brugt, fortæller Stine West Dyhr, der er udviklingschef i institutions- og skolecenteret i Høje-Taastrup Kommune