Se billederne: Stort boksecenter fik en slående start

Taastrup - 24. august 2020

Landsholdsboksere, motionsboksere og fysisk udfordrede bliver nu samlet under samme tag i en ny satsning, der lørdag blev indviet i Taastrup.

Det nye bokseprojekt er skabt i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Bokseklub, DIF, Dansk Bokseunion, Høje-Taastrup Gymnasium og Høje-Taastrup Kommune, og ønsket er at styrke boksesporten over en bred kam.

Der vil være boksning efter skole for udsatte unge, fysisk genoptræning målrettet kommunens borgere og soldaterveteraner, samt en gymnasial bokselinje, som er oprettet sammen med det lokale gymnasium. Linjen er for dem, der gerne vil dyrke boksning på seriøst plan samtidig med at tage en studentereksamen.

Det nye boksecenter vil også rumme bokseunionens nye kvindetrup.

- Mange timers arbejde er lagt i projektet. Et stærkt samarbejde mellem mange parter er nu en realitet. De overordnede linjer er lagt, nu skal tiltaget ud at leve i hverdagen og i praksis, siger Lars Brovil, formand for Dansk Bokseunion (DaBU).

DaBU kalder selv centret for »en af de største satsninger i dansk boksning«.

Regionale kraft- og udviklingscentre er et centralt punkt i DaBU's strategiplan for at styrke talent- og elitearbejdet. Det første kraftcenter åbnede i Vejle i december, og nu får Østdanmark også et center, der giver en helt ny platform for gode træningsmiljøer og kvalificeret sparring til de unge, ikke mindst de kvindelige, boksere.

Det kan være svært at tilbyde i de lokale klubber. En projektansættelse i centret åbner også mulighed for både specialtræning og morgentræning.