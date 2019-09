Se billederne: Stafet For Livet spillet i gang

Ved middagstid lørdag den 7. september 2019 blev den allerførste Stafet For Livet i Høje-Taastrup igangsat. Stafetten varer 24 timer og holdes for at samle ind til og sætte fokus på kræftsagen. I Høje-Taastrup er det banerne ved Taastrup Idrætshaller der lægger græs til stafetten.

Efter fine taler af Flemming Andersen, der er den lokale formand for Stafet For Livet, samt borgmester Michael Ziegler, var der fællessang, hvor Magnus Rossen sang og spillede for på sangen Livstræet. Herefter blev selve løbet sat i gang for fulde sækkepiber. The Gordon Pipes and Drums gik spillende i front efterfulgt af fightere iført gule bluser. Fighterne er æresgæster ved arrangementet, da de er tidligere eller nuværende kræftpatienter. I alt 463 deltager i Stafet For Livet 2019 fordelt på 16 hold. De 37 deltagere er fightere.