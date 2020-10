Se billederne: Spritny naturlegeplads til store og små

Se billedserie Der er etableret en ny naturlegeplads i Nærheden. Foto: Elverdal

Taastrup - 03. oktober 2020

En splinterny legeplads står færdig midt i de grønne arealer i den nye bydel Nærheden i Hedehusene.

Her vil både store og små kunne boltre sig på en næsten 200 meter lange junglebane med et væld af legeruter på det skrånende terræn langs boligerne.

Legeområdet er blevet etableret i den nye bydel Nærheden og bliver det største i Loopet, der er hele Nærhedens sociale mødested til aktiviteter, og den ligger tæt på både boligklynger og den nye skole, der ved at skyde op.

Naturlegepladsen er udviklet og etableret af legepladsfirmaet Elverdal i samarbejde med byudviklingsselskabet NærHeden P/S, der står bag udviklingen af boligområdet.

Legepladsens naturagtige præg med blandt andet de krumme træstammer er inspireret af de store grønne områder tæt på Nærheden, Sejlbjerg Mose og Hedeland Park endnu længere ude.

Junglebanen tager den mere vilde natur med ind imellem boligerne og skaber en grøn lomme til forskellige aktiviteter - leg, fodbold, ophold og afslapning. Junglebanen ligger som en station langs vandløbet, der opsamler regnvand, og leder hen til endnu et grønt fællesareal.

- Naturlegepladsen giver en enestående aktivitetsmulighed i Nærheden. Den ligger i en af de grønne kiler, der er med til at bringe naturen ind i bydelen og giver oplevelsen af natur, der ikke kun er klippet græs og træer. Her kan man lege i græsser med blomster, opleve insekter og iagttage vandets bevægelser. Legepladsen giver rum til både leg, bevægelse, fordybelse og læring om naturen. Her kan børn samles i Nærheden på tværs af boligklynger og lege forskellige lege. Bedsteforældre kan skubbe det lille barnebarn på gyngen, og de lidt større skolebørn kan lege fangelege på junglebanen. Den inviterer også til, at voksne leger med, eller træner på banens forhindringer, siger Ole Møller, direktør i NærHeden P/S.

Med både junglebane og gyngeområde inviterer naturlegepladsen let til at komme af sted et par timer ud i den friske luft. Udover leg og motion kan fællesområdet også bruges til, at man i de enkelte boligområder kan samles om fælles aktiviteter, spise i det grønne eller til at holde børnefødselsdagen.

En junglebane gør det sjovt for børn at lege sammen på tværs af aldersgrupper. De mindste kan øve balance på træstammerne og klatre op over de laveste forhindringer.

Fordi banen giver forskellige sværhedsgrader, kan den udfordre alle. Her skal man både hoppe fra top til top, gå armgang, balancere på bomme og reb, klatre over net og i lianer.