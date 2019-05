Se billedserie I den store lejr kan man se, hvordan soldaterne boede under den Amerikanske Borgerkrig, og man er velkommen til at tage en snak med »soldaterne«. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Soldaterne inviterer indenfor

Taastrup - 24. maj 2019 kl. 15:34 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Amerikanske Borgerkrig får i disse dage nyt liv i Naturpark Hedeland i Hedehusene, når foreningerne American Civil War Reenactors of Denmark (ACWRoD) og Blue&Gray genopfører »Det første slag ved Bull Run«, der var det første større slag i krigen.

- Vores foreningens formål er jo at formidle historien om den amerikanske borgerkrig gennem oplevelse, indlevelse og udlevelse. Det er jo altid en fornøjelse for os selv at få lov til at leve os ind i rollen som soldat under borgerkrigen, fordi vi derigennem opnår en indsigt i de små detaljer, som man ikke kan læse sig til i en bog. Det er jo det, reenactment går ud på, siger Peter Hagen fra Hedehusene, der er en af tovholderne på eventet.

Fredag kunne man besøge lejren ved Hedehusgården, som er åben igen lørdag klokken 12.00-18.00. Inden da, klokken 10-12, gengives slaget fra borgerkrigen på de grønne områder foran skibakken i Hedeland.

Til eventet er der mulighed for at komme helt tæt på noget, man ikke ser hver dag, og arrangørerne opfordrer til at man kommer forbi og spørger ind til soldaterne i uniformer og kvinderne i deres smukke kjoler, der bor i lejren for på den måde at blive klogere.

- Hvis man er lidt nysgerrig og tør tage en snak med os om den amerikanske borgerkrig, risikerer man at lære noget, man ikke vidste i forvejen. For eksempel, at der deltog temmelig mange skandinaver og danske emigranter i krigen, mens vi sloges med prøjserne om Slesvig-Holstein herhjemme. Eller for eksempel, at den amerikanske borgerkrig ikke kun handlede om slavernes frigørelse. Og så er der jo en masse flotte fyre i uniform, pæne damer i flotte kjoler, store kanoner og prægtige heste at glæde sig over, siger Peter Hagen.

Før sidste år blev arrangementet afholdt i Rønnede på Sjælland. Men Hedeland arter sig perfekt til formålet.

- Hedeland er jo »vildt råt og vildt roligt«, og det slogan passer også godt på os. Vi har valgt Hedeland, simpelthen fordi Hedeland er et fremragende område til formålet: lige tilpas tæt på civilisationen til, at alle kan komme derhen uden nødvendigvis at skulle køre i bil - og lige tilpas langt nok væk til, at vi kan genskabe en atmosfære af 1800-tallet uden moderne distraktioner, siger Peter Hagen.

- Desuden har vores forening hjemsted her i Høje-Taastrup Kommune, og så er det jo nærliggende at bruge området. Desuden har vi i år et særligt godt samarbejde med Hedehusgårdens Rideklub, som har været meget imødekommende med hjælp til det praktiske såsom adgang til vand og toiletfaciliteter. Vores heste bliver jo tørstige af at rende rundt, og selv hårdkogte soldater skal også tisse engang imellem, siger han.