Foto: Per Christensen

Der var søndag sæbeboble-party for Golden Retrivere i hundeskoven i Hedeland. Sæbeboblerne er særligt lavet til hunde og har baconsmag.

Se billederne: Sæbebobler med baconsmag bragte lykke hos de firbenede

Glæden var ikke til at tage fejl af hos de Golden Retrievere, der søndag formiddag kunne tilbringe et par festlige stunder med at jagte sæbebobler i hundeskoven i Hedeland.