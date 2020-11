Se billederne: Så er julelyset tændt i hovedgaden

Se billedserie Julelyset i Taastrup Hovedgade er allerede tændt og kan blandt andet opleves, når man shopper i gadens butikker på black friday og selvfølgelig resten af julen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Taastrup - 27. november 2020 kl. 11:21 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Selvom det ikke bliver den traditionelle juletræstænding i eftermiddag med gløgg, brandbiler og masser af mennesker, er Taastrup Hovedgade stadig pyntet op til jul.

Lysene er allerede tændt, og gaden er klar til at tage imod de lokale borgere hele december.

Julehandlen kan dog allerede skydes i gang i dag, hvor der er black friday i forretningerne på Taastrup Hovedgade.

Den aflyste juletræstænding skulle have været kombineret med den store handelsdag, men er aflyst på grund af corona-situationen og forsamlingsforbuddet.

Frygter for julehandlen Tina Pihl, der er formand for handelsforeningen Taastrup Bymidte, som står for julepynten i hovedgaden, frygter, at den manglede juletræstænding kommer til at gå ud fredagens store handledag og måske julehandlen.

- Ja, det tror jeg. Mange af butikkerne oplever i forvejen, at flere kunder er lidt forskrækkede over at komme ud og stå i kø. Men de lover mildt vejr i december, og vi har en hyggelig gade med et godt caféliv, så jeg håber, at det giver noget til forretningerne, siger Tina Pihl.

Ingen snyde-priser her I forbindelse med black friday har der i landsdækkende medier har skrevet om at mange netbutikker og forretninger har sat priserne kunstigt op frem mod black friday for så at sætte dem ned mod den store handledag.

- Her i bymidten er det forretninger, der også skal overleve efter black friday. Det er lokale forretninger, og de skal kunne se kunderne i øjnene, så når de skriver at der er 30, 40 eller 50 procent rabat, så er der tale om et reelt tilbud, og vi håber, at vores kunder vil bakke op om dem, siger Tina Pihl.

Når julelyset tændes i Taastrup Hovedgade vil i alt omkring 300.000 pærer i og omkring Taastrup Hovedgade sprede glæde og julestemning.

