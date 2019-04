Se billederne: Ring 5 til debat ved borgermøde

Borgmester Michael Ziegler (K) bød velkommen, inden to repræsentanter fra Vejdirektoratet, planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, og Rasmus Larsen, senior projektleder, kom med et oplæg om blandt andet processen fra forundersøgelse til den færdige vej og en forklaring om, hvad tidligere analyser har vist.

Her blev det understreget, at man ikke kan fortælle om det færdige projekt, men blot om forundersøgelse, som er det, man skal til at gå i gang med nu.

Efter oplæggene fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål til et panel, bestående af borgmesteren, Lars Prier (DF), formand for teknisk udvalg, Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget samt de to fra Vejdirektoratet.

Her blev der blandt andet spurgt til tidshorisonten for projektet. Her blev det blandt andet forklaret, at resultatet af undersøgelsen forventes klart i midten af 2021 og at vejen kan begynde at blive anlagt efter 2024.

Der blev spurgt til, hvordan kommer støjen til at påvirke borgerne i Høje-Taastrup?

-Hvis vejen anlægges tages der hensyn til støjgrænserne. Det har vi en forventning om. Vi har Ikke et ønske om at flere boliger ligger i områder, hvor der er støj, der er over grænseværdierne. Tværtimod er det vores ønske af færre boliger er i de områder, sagde Michael Ziegler.