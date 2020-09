Brian Sanvig er ejer af Cecilie's og glæder sig til at byde indenfor i det nye center i City2. Der ligger også en Cecilie's i Herlev, hvor folk kommer langvejs fra for at få nogle hyggelige timer med familien, venner eller kollegaerne.

Se billederne: Nyt underholdningsmekka slår dørene op

- Vi glæder os meget til at slå dørene op i City2. Det bliver helt specielt at opleve den synergieffekt, der er mellem shopping og oplevelser. Vi garanterer, at der bliver noget for enhver smag, siger Brian Sanvig, administrerende direktør og ejer af Cecilie's.