Her er årets første HF-student på Høje-Taastrup gymnasium. Han hedder Jonathan Emil Aaberg Lykke. Foto: Høje-Taastrup Gymnasium

Se billederne: Nu er første HF-student sprunget ud

Så blev det også HF'ernes tur.

Årets første HF-student fra Høje-Taastrup Gymnasium blev Jonathan Emil Aaberg Lykke. Uden for eksamenslokalet ventede hans to brødre spændt sammen med mor og far og mormor og morfar.