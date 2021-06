Se billedserie Mandag var miljøminister Lea Wermelin (S) på besøg i Sengeløse Grusgrav, som Høje-Taastrup Kommune for nylig har købt med henblik på at lave det til et rekreativt område. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Minister kom forbi nyt naturområde

Taastrup - 22. juni 2021 kl. 09:24 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Iført gummistøvler og en orange udgave af »Ministerens Grønne Bog« med hashtagget #dkvild påtrykt var miljøminister Lea Wermelin (S) mandag i Sengeløse Grusgrav for at høre om Høje-Taastrup Kommunes projekt med at skabe et rekreativt område til gavn for dyr, planter og borgere.

Her mødte hun blandt andet borgmester Michael Ziegler (K), borgmesterkandidat Peter Faarbæk (S) og en række andre byrådspolitikere, som generelt alle er enige om, at der skal arbejdes for biodiversitet og grønne områder til borgerne.

Høje-Taastrup Kommune er ligesom 91 andre kommunen med i miljøministerens konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune, og her er grusgraven et af de elementer, som kommunen spiller ind med.

Arbejdet med at omdanne grusgraven til et naturområde gjorde indtryk på miljøministeren, der tidligere på året skød konkurrencen i gang.

- En kommune som Høje-Taastrup, som har meget bebyggelse, skal jo tænke lidt kreativt, og det har man gjort her. Det gør et stort indtryk, at man med grusgraven har lavet overgangen fra erhverv til et naturområde i stedet for at udlægge det landbrug, som man måske ellers ville gøre. På den måde giver man det tilbage til borgerne. Nu bliver det til et rekreativt område og en perle for alle, siger Lea Wermelin.

En folkebevægelse

Høje-Taastrup Kommune er en af de første kommuner, som Lea Wermelin besøger i forbindelse med konkurrencen om at blive den vildeste kommune.

- Jeg synes, det er berigende at komme rundt og se, at der en folkebevægelse i gang på det her område. Der er en bred enighed, om at det er godt, og jeg havde aldrig turde drømme om, at der var så stor tilslutning fra kommunerne. Nu skal vi også have private med, siger miljøministeren.

Udover borgerne vil Høje-Taastrup også gerne have de lokale virksomheder med i projektet. Mange virksomheder har allerede vist interesse, blandt andet IKEA Taastrup, som allerede er i gang med at omdanne udearealerne til vilde haver med blomster og insekthoteller. IKEA har indgået et samarbejde med kommunen om at inspirere øvrige virksomheder i kommunen til at skabe mere vild natur.

Nemt, billigt og hurtigt

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i den grad taget natur-dagsordnen til sig og blandt andet udvalgt 18 naturområder i kommunen, der skal laves visionsplaner for til gavn for dyr, planter og borgere, ligesom man har købt og overtaget Sengeløse Grusgrav i forbindelse med konkurrencen.

- Den kan blive til et rekreativt område og et udflugtsmål med uplejet natur, så der også er plads til dyr og insekter. Man ser det jo ikke, men naturen er truet, og mange steder er der færre sommerfugle og bier. Jeg glæder mig over, at vi i Sengeløse og resten af kommune får et sted, som alle får gavn af, siger byrådsmedlem Hugo Hammel (S), som selv bor i Sengeløse.

Han håber, at man på sigt også kan kigge på at etablere ordentlige adgangsveje til grusgraven for cykler og biler.

En ændret bevidsthed

Hos De Konservative kan byrådsmedlem Steffen Mølgaard Jensen også kun tilslutte sig enigheden om, at det er vigtigt at have fokus på naturen.

- Vi er gået ambitiøst ind i det, og det fylder meget og har en bred forankring. Vi samler os om det og gør opmærksom på, at vild natur er godt, så alle ved, hvorfor vi ikke lige slår græsset langs vejene, siger Steffen Mølgaard Jensen.

Han anerkender, at der virkelig er sket noget på området inden for de seneste år. Derfor er det også vigtigt, at byrådet aktivt går ind og gør noget på det her områder, mener han.

- Der er ændret en bevidsthed. Mange har måske været mere hjemme og ude i naturen og fundet ud af, hvad det betyder for dem. Vi vil gerne skabe en by, som folk har lyst til at bo i. Høje-Taastrup er tæt på København og på naturen, og derfor vil mange gerne bo her. Det er en styrke for os, og det skal vi fastholde, siger Steffen Mølgaard Jensen.

Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune løber frem til slutningen af 2022.