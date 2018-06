Publikum var begejstret for foreningen af Mads Langer og Danmarks Underholdningsorkester, og Mads Langer selv var også benovet over det store set-up. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Mads Langer og Danmarks Underholdningsorkester i skøn forening

Det var første gang, at Mads Langer og Danmarks Underholdningsorkester skulle spille en hel koncert sammen. Det var dog ikke kun publikum, der var benovet over dette kæmpe og spektakulære set-up, men også selve Mads Langer viste sin benovelse. Publikum klappede med en stor gejst efter hvert nummer, og Mads Langer sagde også ydmygt under koncerten, at han selv fik lyst til det, når han vendte sig mod det store underholdningsorkester.

Med den charmerende og humoristiske Mads Langer i front blev der skabt et uformelt og afslappende forhold mellem musikerne og publikum. Det gjorde, at musikken og oplevelsen var i centrum.

Mads Langer er en stor performer, som kan få publikum til at grine men samtidig gøre dem fuldstændig mundlamme via hans musik, og det skete torsdag aften på Taastrup Teater & Musikhus.

Når Mads Langer plejer at give koncert, så er han det styrende element, men torsdag aften var det Danmarks Underholdningsorkesters dirigent, Andreas Vetö fra Taastrup, som styrede løjerne. En uvant position for Mads Langer, men det var tydeligt, at Andreas Vetö og Mads Langer havde en god kemi på scenen, som gjorde dette muligt. Humor og spas mellem de to skabte et fantastisk bånd mellem musikerne og Mads Langer.