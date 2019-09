Se billederne: Loopet blev indviet

Se billedserie En hel del interesserede var mødt op til indvielsen af Loopet i Nærheden. Foto: Søren Schaadt Larsen

Taastrup - 09. september 2019

Nærheden: Mandag eftermiddag blev cykelstien Loopet og parstrøget, som skal binde det eksisterende Hedehusene sammen med den nye bydel Nærheden, officielt indviet. Officielt, fordi allerede inden indvielsen cyklede og gik rundt på stien.

Men det forhindrede ikke Borgmester Michael Ziegler (K), direktør for Nærheden Ole Møller og direktør i RealDania Byg og By Peter Cederfeld og cirka 30 andre at fejre åbningen af den sti, som skal fungere som bindeled.

- Stien skal fungere som en hovedfærdselsåre, som skal forbinde Charlotteager, Byparken, Hovedgade og banegården i et loop, fortalte Ole Møller, som glædede sig over resultatet, selvom stien endnu ikke er helt færdig:

- Man kan jo sagtens bruge stien, men vi mangler, at der bliver lagt klinker, forklarede han og pegede på det jordede stykke ved siden af den asfalterede sti.

Selvom det småregnede, havde en del mennesker fundet frem til Byhaven, den lille bypark med små køkkenhaver, bænke og grille, for at høre talerne, og for at høre lidt om Nærheden.

- Det er fremtidens forstad, lød det fra Peter Cedergren, som fortsatte med at fortælle om Loopet:

- Det ligner jo egentligt bare en cykelsti med lidt græs omkring. Og det er det også. Men det er den absolutte hovedfærdselsåre i den nye bydel. Men den er kun for bløde trafikanter. Det er en bæredygtig transportåre. Det handler om at skabe en by med bæredygtige transportformer, forklarede han om de visioner, der ligger bag Loopet.

Michael Ziegler var også begejstret for Loopet og for Nærheden:

- Loopet sikrer at området hænger sammen. Loopet er et eksempel på, at vi bevæger os frem mod den bydel, som vi alle glæder os til at se, lød det fra borgmesteren.

Byhaven er en af flere små grønne områder langs loopet, og de skal sikre, at folk kommer ud af de nye boliger, som skyder op i Nærheden som paddehatte i en efterårsfugtig skovbund. Men Byhaven har også en anden funktion:

- Vandet samles i Loopet, hvis det regner meget, forklarede Michael Ziegler og pegede over mod en lille sø ved siden af haven.

Til sidste skulle de tre jakkesæt med hver deres spade og stor iver, plante et blommetræ for at markere det grønne islæt, hvorefter der var kage og lidt bobler.