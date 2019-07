Se billedserie Høj bølgegang i en af øvelserne, hvor alle børnene bruger hver sit svømmebræt til at skabe bølgeeffekt ind mod bassinkanten, mens en kammerat svømmer igennem strømmen under vandet og indimellem kigger op for at få luft. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Livredning lærer børn at redde sig selv og andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Livredning lærer børn at redde sig selv og andre

Taastrup - 25. juli 2019 kl. 16:50 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan føles det egentlig at befinde sig i vandet fuldt påklædt? Hvad er forskellen på at svømme i stille vand og i heftige bølger? Hvorfor er det sidste løsning selv at hoppe i vandet, når man ser én i sø, bassin eller havet, der har brug for hjælp? Det er blot nogle af de scenarier, som en gruppe børn træner på egen krop denne uge.

Halvdelen af det store bassin i Fløng Svømmehal er stedet, hvor 18 børn mellem 9 og 12 år i denne uge lærer at redde sig selv og andre fra at drukne på kurset i junior livredning.

Børnene kommer fra alle dele af kommunen, og der er en ligelig fordeling mellem drenge og piger på holdet. Deres iver efter at være i vandet og deres engagement, mens de enkelte opgaver fuldføres, vidner om, at de alle synes om undervisningen, og det, de lærer.

Flere af børnene peger på oplevelsen med at være i vandet fuldt påklædt som det mest spændende, fordi de ikke har prøvet det før.

- Det sjoveste er at svømme med tøj på. Det var helt nyt og anderledes at prøve, for der er mere modstand i vandet, lyder det fra Magnus på 10 år, der bor i Sengeløse.

Det er to af Fløng Svømmehals faste livreddere Lis H. Sørensen og Anne-Marie Kolbach Hansen, der står for undervisningen.

En af de allervigtigste lektier, børnene lærer, er at de skal passe på sig selv for at kunne redde andre - og at svømning i sig selv også er livredning af dem selv.

Helt generelt baserer undervisningen sig på det officielle materiale og råd om livredning fra TrygFonden. Men med det tvist, at det er børn, der er deltagere på kurset, og derfor skal enkelte ting tilpasses deres alder. Udover de officielle fem livredningsråd, er der derfor tilføjet rådet: Kald på en voksen hjælper med det samme.

- De er børn, og derfor skal de ikke kaste sig selv ud i en risikabel situation, som Anne-Marie Holbach Hansen udtrykker det.

Når det så er sagt, er der stadig meget, børnene kan lære at gøre for at hjælpe andre.

I vandet lærer de blandt andet at bjærge et andet menneske i vandet, træde vande, svømme i bølger, hoppe ud i vandet fra flere vinkler og højder og ganske enkelt få føling med vandet og deres egen formåen. De lærer også, at man skal tale med, kaste og siden række noget ud til den nødstedte, hvis vedkommende er ved bevidsthed, inden man eventuelt selv hopper i.

På land lærer de om redningskranses placering og særlige skilte, der angiver stedets nøjagtige placering - en viden som er en stor hjælp, når alarmcentralen skal sende professionelle reddere af sted. Ligeledes har de lært livreddende førstehjælp på en dertil indrettet dukke.

For livredder Anne-Marie Holbach Hansen er det vigtigt at lære at svømme, når man bo i et land som Danmark.

- Vi har 7000 kilometer kyststrækning i Danmark. Det er en pligt at lære at svømme. Generelt er der også mange glæder ved at være i vandet. Børnene på holdet her lærer at redde sig selv og andre. Men de skal også have det sjovt, mens de lærer. Heldigvis er det et godt hold. Børnene er motiverede og engagerede, de gider godt, og de er med på vores idéer, siger hun.

Anne-Marie Holbach Hansen har selv brugt svømmehallen i Fløng siden sin ungdom.

- Jeg er kommet i svømmehallen siden jeg var 19 år. Dengang var der ikke tag over, der var det et friluftsbad. Jeg holder så meget af svømmehallen. Jeg kan også godt lide vandet som element. Det er fantastisk, fordi det er så skånsomt for kropen, selv hvis man har problemer med ryg, hofte eller knæ, siger Anne-Marie Holbach Hansen.

Både hun og kollegaen Lis H. Sørensen er meget glade for deres job som livredder i Fløng Svømmehal.

- Der er altid glade mennesker her i svømmehallen, for folk kommer her for at få en god oplevelse. Det vigtigste for mig er førstehjælpen, men det er også et servicejob, hvor man samtidig skal forebygge at ulykker sker, siger Lis H. Sørensen.