Se billedserie Jacob Juul, skateinstruktør og professionel skater viste sine egne tricks frem for at inspirere de unge mennesker, som bruger en uge af deres sommerferie på at lære skatertricks. Foto: Søren Schaadt Larsen

Se billederne: Lærer skate-tricks af de bedste

Taastrup - 04. august 2019 kl. 10:45 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Charlotteskolens legeplads var både løbehjul, rulleskøjter og skateboard fundet frem sammen med en god mængde beskyttelsesudstyr.

Høje-Taastrup Kommune havde hyret Life On Wheels Academy til en gang sommerundervisning af børn og unge i den ædle kunst at lave tricks på hjul.

Emil Ytte Mølgaard på 12 år var mødt frem med sit løbehjul for at lære at lave et tailwhip - et hop, hvor han hopper, mens stå-pladen med hjulene svinger 360 grader omkring styret på løbehjulet.

- Instruktørerne hjælper mig med at blive bedre. I går kunne jeg ikke engang komme halvvejs rundt, siger han, mens han forsøger igen, og næsten lander med fødderne på løbehjulet igen.

Underviserne fra Life On Wheels fortæller ham, hvordan han lige kommer det sidste stykke videre inden han prøver igen.

Instruktørerne ved hvad de laver, da de alle er garvede skatere, men de husker også sikkerheden:

- Skal du ikke have hjelm på? Og hvad med knæbeskyttere, lyder det fra Jacob Juul, sportsdirektør ved Life On Wheels Academy, professionel skater og instruktør på sommeraktiviteten. Han siger det til en ung fyr, der vil prøve rulleskøjterne, men som i kampens hede ikke overvejede alt sikkerhedsudstyret:

- Det er vigtigt, at de får succesoplevelser, og man bliver hurtigt skræmt, hvis man slår sig. Så ved at give dem det hele på, så sikrer vi, at de bliver trygge og undgår dårlige oplevelser, siger Jacob Juul.

Bag Charlotteskolen har de fundet, hvad de kalder et godt begyndersted, og her øver skaterne sig i at lave små hop og køre slalom. Der er også en lille bakke, de kan køre ned ad.

Femårige Thorvald Poulsen hygger sig på bakken. Teknikken er ikke helt, som træneren havde tænkt, men Thorvald kører som han helst vil; siddende på skateboarded. Grinet afslører, at det er ret sjovt.

- Jeg træner til skateboard. Jeg fik det til fødselsdag, siger Thorvald Poulsen og fortæller, at det er ok at falde, fordi man på den måde bliver bedre - af samme grund er han også pakket ind i hård plastik fra top til tå.

Niveauet er vidt forskelligt blandt alle de unge mennesker, men de kan alle lære noget af instruktørerne.

- Hvis de er med hele vejen, så går de fra at være begyndere til at køre ned ad ramper med instruktørerne, når kurset er færdigt, siger Jacob Juul. Derudover er målet, at de unge mennesker lærer andre at kende i forløbet, hvilket også er årsagen til, at de flytter kurset rundt de forskellige dage, det bliver holdt:

- Vi begynder her i Charlotteager, onsdag og torsdag er vi ved Lindehaven, og så slutter vi fredag og lørdag ved Rønnevangshusene, hvor der er en bowl, vi kan køre i, siger Jacob Juul. En bowl er en rund skaterampe, som ofte er gravet ned - a la en svømmepøl.

I sommervarmen er det hårdt at stå på skateboard, rulleskøjter og løbehjul i flere timer i streg, men når de unge mennesker står lidt for stille, så viser instruktørerne et trick eller to, som skal inspirere kursisterne:

- Det er nogle seje tricks, de kan, siger Emil Ytte Mølgaard, som blandt andet kan se instruktøren Mathias Eiensbohr lave en briflip, hvor han hopper ned ad en lille bakke, mens han fører løbehjulet op over hovedet på sig selv.