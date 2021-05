Onsdag formiddag i denne uge var det tid til at få gang i vådsprøjten og betonblanderen, så akrylbeton kunne dætte den jernarmering, der holder formen på den kunstige sten. Inderste lag er et sort plastnet, der holder på betonen.

Se billederne: Kunstig sten bygges i Byparken

Et særligt kunstværk bygges op denne uge i Hedehusene i forbindelse med dette års Vestegnens Kulturuge, som finder sted ud på sensommeren.

Ved regnvandsbassinet i Byparken tager et kunstværket form, og langsom men sikkert bliver det formet som en stor sten.

Værkerne vil ligne naturtro kæmpesten set med det blotte øje - bortset fra et afsluttende lag af maling med selvlysende effekt, der skal understrege, at der er tale om et menneskeskabt kunstværk.