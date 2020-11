Se billederne: Kilometerlang skaterbane tager form

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men konturerne af Danmarks - måske verdens? - længste skaterbane er ved at tage form i den nye bydel Høje Taastrup C.

Skaterbanen skal løbe gennem det kommende parkstrøg i bydelen, og den skal således være med til at binde City2 og den gule by ved Høje Taastrup Station sammen.

I denne tid er banen ved at blive støbt af virksomheden FSR Beton - et byggecrew, som selv skater, og som har lavet flere skaterparker i Danmark, Norge og Sverige.

Og de er ikke i tvivl om, at skaterbanen i Høje Taastrup C vil blive noget helt særligt.

- Det her er kæmpe stort i dansk regi, og folk vil rejse hertil fra hele Danmark, ja hele Europa, for at prøve den. Mange vil gerne tage langt for at skate på de nye og gode baner, og denne her vil blive én af dem, vurderer Claus Hermansen, der er medejer af FSR Beton og selv erfaren skater.